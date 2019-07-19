換肝監刀期間離開病人致手術延遲　吳國際獲中大醫學院外科學系聘用 (16:22)

中大醫學院今日（19日）回覆《明報》記者查詢，確認吳國際將加入中大醫學院外科學系，但基於保護及尊重個人資料私隱，中大醫學院不評論個別人士的僱用詳情。

中大醫學院續稱，一直致力提供卓越教學及發展世界級水平的研究及臨牀服務，極之重視教職員質素和表現；在人事聘任方面，秉持「用人為才」、「寧缺勿濫」的宗旨，有嚴謹及公正的遴選機制。醫學院招聘以公開及公平競爭為原則，相關招聘委員會會全面審視申請人多方面的水平及表現以作甄選，確保能選出最適合人士擔任相關職位。

時任香港大學肝膽胰外科臨牀副教授吳國際，2017年10月13日在瑪麗醫院為換肝手術監刀期間，向手術主刀醫生黃楚琳交代需要離開2至3小時後，離場到養和醫院施預約手術，令換肝手術延遲3小時。

2018年1月瑪麗調查小組公布結果認為，吳國際在屍肝運抵醫院前離開是「不能接受」及「可以避免」，港大醫學院人力資源委員會隨即展開人事程序。港大醫學院院長梁卓偉翌月表示，人力資源委員會一致決定不為數個月後滿約的吳國際續約。同年8月，香港大學深圳醫院證實，已聘任吳國際擔任肝膽外科顧問醫生。今日香港中大醫學院再證實聘用了吳國際。

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