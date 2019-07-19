「幣少爺」鬧市撒錢認妨擾罪　判囚10日緩刑1年 (15:49)

被告黃鉦傑（25歲）的代表律師求情稱，被告任職投資商人，月入約5萬元，與58歲母親及姊姊同住，其母有情緒病及腸胃病，父親並非同住。

辯方續說，被告案發時參與公司的業務推廣活動，他在現場配合宣傳，但沒有為意會造成阻塞，而事件擾攘僅數分鐘，無人受傷，望法庭輕判。

裁判官判刑時稱，被告為推廣業務大撒鈔票，引來100至300人聚集，易生混亂，情況不理想，考慮到被告認罪，但有一次不相同案底，判處監禁10日，緩刑12個月。

案情指出，去年12月15日下午兩時許，深水埗錦華大廈多張100元紙鈔從天台撒下，途人紛紛拾錢，阻礙交通。

警方調查時發現，「幣少爺新世代礦業」facebook專頁有兩段片段，第一段片段於當日下午2時許發布，顯示尾隨一架橙色林寶堅尼，停在福華街與桂林街交界，被告在鏡頭前稱公司將推出加密虛擬貨幣，並詢問「唔知咁多位有無人相信，錢可以從天而降？」隨即鏡頭轉往涉案大廈天台，並有多張鈔票撒下。

第二片段於下午3時許發布，被告宣傳加密虛擬貨幣，並問觀眾是否想其他地方有怪事發生，帖文寫道：「嚟緊可能香港唔同地方都會有錢從天而降。」

警方調查時，途人供稱現場有100至300人聚集，擔心財物和人身安全，事件並造成交通及行人路阻塞。警方因被告預告翌日在北河街一店舖買飯券助人，警員在附近拘捕他。被告在警誡下拒絕回答問題。

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