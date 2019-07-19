擱淺海龜治理一年放歸大海　海洋公園籲減塑護海洋 (15:15)

漁護署人員2018年3月29日發現Spark在東北水域淺岸擱淺。Spark獲救時皮膚狀況惡劣，滿佈傷痕，左腳蹼上傷口面積大且深，右肘關節受感染而腫脹。Spark其後被送到海洋公園檢查及治療，發現牠的胃及腸道有大量卵石形異物及膠袋殘骸，幸異物於數日後自然排出體外，未對Spark的健康造成長遠影響。

Spark在海洋公園獸醫團隊及水族館人員悉心治療和照顧，療養一年才康復。其間，公園協助Spark重建覓食能力，以適應回歸大海後的生活。

海洋公園動物及保育部執行總監布文傑表示：「在Spark歷時約一年的康復過程中，公園獸醫團隊定時為牠清洗和消毒皮膚上的傷口，亦為牠移除右肘關節受感染的骨骼組織，以防止進一步感染惡化。最新的電腦掃描和X光掃描報告顯示Spark骨骼之間已長出新生骨骼組織填補空隙。現時Spark已能活動自如，亦懂得自己覓食，是放歸大海的好時機。我們已於Spark背甲安裝衛星追蹤器，可在往後3至6個月追蹤Spark在海洋的動向和覓食位置，從而蒐集數據，以制定保育措施，保護海龜。」

布文傑續稱，Spark與部分擱淺海龜一樣，在腸胃或糞便發現塑膠。塑膠、魚鈎或魚絲等海洋垃圾，可導致海龜腸胃堵塞，對其健康構成嚴重而長遠威脅，有些更不幸被塑膠、魚絲等纏繞導致死亡。海洋公園呼籲公眾避免使用即棄塑膠製品，自備環保袋、水樽和餐具，並切勿亂拋垃圾，身體力行參與清潔沙灘等活動，一同守護海洋。

海洋公園表示，多年來與漁護署合作，以義務性質拯救及照顧於野外擱淺或充公所得的瀕危動物，當中包括海龜。2014年至今，公園一共接收了60隻獲救的海龜，並為牠們提供治療，其中45隻已放歸大海，11隻不幸離世，另外4隻仍於園內接受治療中。海洋公園呼籲市民如在野外發現受傷或被困的海龜，應即致電熱線1823向漁護署報告有關海龜的位置，以助當局拯救。

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