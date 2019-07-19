20月大男嬰換心獲新生　主診醫生：25年最難手術 (14:25)

智愷因限制性心肌炎引致心臟衰竭，自去年12月起出現心臟停頓、肝腎功能衰竭、腸胃出血、多次腦出血及腦中風等，合共更換14次血泵「吊命」。至今年6月24日，當時19個月大的智愷獲一名7歲、患長期疾病的男童捐出心臟，經歷10小時換心手術後重獲新生。

智愷的體重僅9.6公斤，前後經歷四次開胸手術，令是次換心的難度增加。瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷表示，智愷的心臟體積僅為成年人的七分之一，心臟表面七成位置被4條大型泵管覆蓋或阻礙；周邊血管受損，難以接駁喉管作體外循環；心臟附近及帶血管均有大量疤痕組織，導致嚴重出血。區永谷指出，手術死亡風險達三至四成，其間起碼花一至兩小時拆開在心臟的泵管及找尋大動脈，其後亦花兩至三小時止血，形容是他25年換心經歷中最高難度的手術，智愷「隨時會死在手術枱上」。

兒童心臟科顧問醫生倫建成表示，智愷術後腎功能回復正常，心臟沒有出現排斥，前日（17日）可拔除呼吸機自行呼吸。由於智愷曾出現兩次嚴重腦中風，他初步評估智愷腦部中度受損，預計康復過程漫長，預計需要兩至三個月才能回家。

智愷的父母感謝醫護人員的專業及悉心照料，令兒子重生。智愷母親表示，在過去約半年的等候期間，曾經以為機會渺茫，當接獲有器官移植的電話通知時「開心到喊」，甚至一度以為自己發夢，感謝捐贈者拯救他們一家。她希望日後帶智愷去主題公園遊玩，感受世界的美好。她亦決定辭去教師一職，全心全力照顧兒子。

此外，本港今年上半年只有兩宗心臟移植，區永谷表示「意料之外」、「解釋不到」，他指出，現時成人及兒童的輪候心臟名單已由去年的約50人，累積至現時約70人，他期望社會大眾關注輪候器官患者，支持器官捐贈。

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