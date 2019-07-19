【港鐵縱火案】縱火者被裁死於自殺　陪審團建議醫管局設會面機制 (14:10)

陪審團一致裁定死者張錦輝（終年61歲）死於自殺，指出他在2017年2月10日下午7時11分，在一列由金鐘站駛往尖沙嘴站的港鐵荃灣線列車第一卡車廂內，以天拿水潑濺自己及乘客，並點火引致火警，導致他燒傷。張錦輝於同年5月14日在威爾斯親王醫院死亡，其死因是身體廣泛燒傷，導致支氣管肺炎。

陪審團向醫管局建議，對於嚴重精神病患者，例如有暴力傾向，相關部門應設立醫生、社工、及患者家人會面機制，並保存會面紀錄，供評估及參考。

死因裁判官高偉雄表示，陪審團的建議切實可行，望醫管局接納及實行。高官提到，警方應向案發日協助乘客的市民給予支持及鼓勵，包括本案證人鄧廣坤和鄭澤然，如沒有熱心市民阻止張錦輝的行為，傷亡可能更嚴重，後果不堪設想。

根據證人鄧廣坤早前的供辭，當時協助乘客拍熄火種，並以身上的紙包飲品救助乘客，包括以此弄濕物件掩口鼻，以阻隔濃煙。鄭澤然證人供辭提及，曾協助乘客拍熄身上的火種，而疑似張錦輝的男子則攬緊躺地女乘客，狀似幫她「點火」，鄭曾踢男子臂部，嘗試救女乘客，惟男子「更攬實唔放」。

其他報道：【劍擊】江旻憓世界賽4強飲恨仍創港歷史 摘銅後重登世界一姐寶座

其他報道：紅磡站評「安全」 交禮頓加固