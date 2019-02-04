【逃犯條例】李偲嫣贈警1萬盒飲品　下午往加國領事館抗議何韻詩聯合國發言 (13:39)

1萬盒飲品（包括檸檬茶及菊花茶）的全數費用，由新加坡香港商會及新加坡九龍會會長陳文平支付。陳文平自言在香港出生，移居新加坡30年，看新聞時見到「有班友仔搞搞震，辣着好多人」。他質疑示威者為何要戴口罩，在他認知戴口罩者只會是病人、抵抗力弱者、或「攻擊性瘋狗」。

李偲嫣又發表5大訴求，包括：希望「一哥」盧偉聰向前線香港警察致謝並帶領他們保護香港；定性6月12日行動為暴動；希望盧偉聰能作適當指揮，緊貼崗位，不想再見到如警員斷手指一類事件；表達對立法會議員在衝突中「阻差辦公」的不滿，認為議員無特權；見網上常有留言揚言「發動暴亂」，希望盧偉聰成立特別小組，調查違法分子。

李偲嫣表示，「正義聯盟」預備了30款手牌，包含15款標語，如「嚴懲暴徒政棍人渣」、「不怕侮辱委屈苦難 市民痛心香港警察」、「警隊美名傳頌千里 抗暴救港萬世流芳」等。有在場市民大叫「一哥你唔好出糧就做一哥，平時做嘢就『了哥』！」

李偲嫣贈送寫上「大丈夫」獎牌，連同1萬盒飲品，由警隊福利部接收，警方稱將按既定程序處理。

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