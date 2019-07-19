26年前狎9歲長女　六旬父非禮罪成　官採納被告招認口供　 (13:33)

審訊時案情，此案曾進行案中案，被告爭議警誡下的招認的自願性，投訴警方當時教唆他認罪，說「認罪有好處」。惟法官在裁決中指出，不信納被告所言，傳召錄口供警員作供後，又認為他們誠實可靠，故此裁定被告在警誡下的招認可以呈堂。

對於一般案情，法官指事主X不願出庭作供，會增添控方舉證難度，惟被告的招認事實基礎清晰，罪行元素齊備，故裁定他6項非禮罪罪成。至於被告自辯時指X因兩人積怨，發生4次糾紛後才報警誣蔑被告，法官質疑此說法是他自辯前不久才產生，坦言全不相信被告。

辯方求情稱，明白案情嚴重，還望法庭考慮被告老邁，重犯機會微乎其微，亦「唔知仲有無機會見到X」。

控方案情指，被告警誡下承認曾摸過X的胸部和陰部，但已忘記實際次數。被告稱，首次案發時X就讀小六，他對X的身體發育感好奇，遂伸手入X的衣服內，觸摸約8至10秒。一星期後，被告趁X睡覺時再摸她胸部，辯稱這是為了檢查她身體發育的發展。其餘四次非禮，乃被告每次相隔一兩個月，便會對X下手。

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