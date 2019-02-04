【逃犯條例】35前官員及社會人士聯署　籲各方放下敵意　促成立獨立調查委員會 (12:08)

聯署就各方有以下呼籲：

‧特首及政府

展現作為特區領袖的政治道德勇氣，從香港社會整體利益出發，以實際行動化解當前社會日深的矛盾；

政治問題始終要政治解決，不把前線警員推向政見對立的前緣；

政府帶動和解，成立法定獨立調查委員會，以較宏觀視野和範圍調查過去一個多月的衝突由來和過程。調查旨在尋找真相，並非針對任何一方，並在共同認識的真相基礎上，吸收經驗和教訓，走向和解，修補各方關係。調查過程期間，社會矛盾亦可開始緩和。倡議獨立調查委員會之框架，社會輿論趨向共識，懇請特首和政府再三考慮。

‧示威者

懇請示威或請願人士縱有多大不滿，亦不要以危害人身及生命方式進行。社會議題的爭取總有其過程，能持續凝聚大多數人的支持才是成功關鍵。暴力每每帶來仇恨，不單分化社群，亦誘發更多暴力，使人偏離初心，主動或被動的流血、失去自由、甚至犧牲。

‧警務人員

警務管理層在制定應變指揮策略時，應以社會利益為依歸，尤其是在處理突發衝突，盡力避免矛盾進一步升級，並考慮對大多數市民的影響、無辜市民和示威者的反應，以及前線警員的安全。

警員務必以專業紀律執行職務，維持警隊在市民心目中應有的良好形象。

‧新聞自由

新聞自由是香港的核心價值之一，呼籲各方必須尊重和保護。

聯署人如下（以姓氏筆畫序排列）：

方敏生

王維基

李少南教授

李芝蘭教授

刑福增教授

吳永順

沈祖堯教授

邱誠武

林一星教授

林本利博士

林健枝教授

林崇智牧師

郭國全

袁天佑牧師

袁莎妮

袁國勇教授

陳恩明牧師

陳智遠

陳龍生教授

陳韜文教授

梁敬國

梁萬福醫生

莫宜端

黃英琦

葉根銓

蒲錦昌牧師

蔡元雲醫生

蔡少綿

盧龍光牧師

戴健文

蕭偉強

關焯照博士

羅永聰

羅慶才牧師

蘇鑰機教授

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