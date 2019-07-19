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2019年7月19日星期五
海關檢320萬元私煙 拘一司機 (14:36)
20月大男嬰換心獲新生 主診醫生：25年最難手術 (14:25)
【港鐵縱火案】縱火者被裁死於自殺 陪審團建議醫管局設會面機制 (14:10)
黃雨警告生效 (14:07)
管理賣淫場所定罪上訴駁回 女負責人稱不涉性行為非「賣淫」 (13:58)
【逃犯條例】李偲嫣贈警1萬盒飲品 下午往加國領事館抗議何韻詩聯合國發言 (13:39)
26年前狎9歲長女 六旬父非禮罪成 官採納被告招認口供 (13:33)
沙頭角走私27塊約值800萬黃金 司機判囚39個月 (13:30)
荃灣九巴綠Van相撞10人傷 (12:47)
【逃犯條例】湯漢蘇成溢緊急呼籲 望特首撤回修例設獨立委員會 (12:47)
【逃犯條例】楊岳橋：倘港人獲接納庇護 影響國際聲譽 (12:28)
【逃犯條例】35前官員及社會人士聯署 籲各方放下敵意 促成立獨立調查委員會 (12:08)
【逃犯條例】九龍灣連儂牆襲擊案 控方指被告警誡下招認 官令增保釋金 (11:34)
中學冷氣機短路起火 校工臉燒傷送院 (11:15)
金鐘站扶手電梯清晨冒煙 (10:41)
竊賊潛入山頂獨立屋 遭戶主發現逃去 (10:41)
大埔「連儂隧道」凌晨被破壞 撕告示貼擺花牌【短片】 (10:24)
【逃犯條例】蔡英文稱對港人會基於人道適當處理 (08:40)
【Emily Online】林卓廷獲「好市民獎」 胡定旭被擺上枱 (08:07)
多雲有驟雨 最高32度 (07:03)
醫管局更新激素檢查參考數值45病人需覆檢 「估計治療效果不受影響」 (23:13)
山頂纜車大翻新首階段竣工 7．22起恢復服務 (22:48)
【逃犯條例．Emily Online】連登巴打倡搞「蓮燈」 大字加長輩圖凝聚銀髮族抗爭力量 (22:29)
民政局周五與中學生聚會取消 (22:14)
【逃犯條例】報道：逾30衝擊立法會示威者尋求台灣庇護 陸委會：按相關法規處理 (22:13)
【沙中線】沙中線明年局部通車 啟德居民期待 土瓜灣商戶失望 (21:52)
電騙案19歲「特務」落網 首5月中招個案騙款金額皆飈升 (21:43)
【逃犯條例】港大校長張翔與師生校友對話 黃程鋒：未能釋除學生疑慮 (21:35)
港府啟動伊波拉準備應變計劃 列「戒備」級別 (21:14)
社區主任稱新身分證可遙距讀取資料派「防竊密卡套」 入境處：誤導公眾 (20:48)
【逃犯條例．包圍警總】警拘兩男 分別涉噴漆毁牆襲警 (20:41)
【非洲豬瘟】供港活豬減半推高肉價 業界促優化檢疫措施 (20:00)
【耳念珠菌】北大嶼山醫院多一病人帶菌 曾入住延續護理病房 (19:30)
大館塌牆案承建商等涉施工錯誤脫罪 官指屋署調查結論不合理 (19:15)
【沙中線】沙中線明年首季局部通車 爭取2021年底前全線開通 (19:09)
【沙中線】紅磡站加固工程涉螺絲帽及「蜂巢現象」 考慮交禮頓負責 (18:37)
【逃犯條例】「守護香港」周六添馬集會 稱活動經費自行籌募 (18:33)
20歲河南青年來港墮碎膠機腳被絞碎 用假證當黑工與僱主同被捕 (18:20)
【逃犯條例】張超雄撤回向台單次移交私人草案 (18:07)
香港友好協進會捐千萬予警方 藍鴻震：警察組織公開接收不涉接受利益 (17:17)
疑因女兒偷吃肉多買酒 父涉鐵通施襲 母被揭襲女兒前科 (17:17)
涉盜逾30萬公款 中學前行政主任否認控罪 (16:47)
【逃犯條例】涂謹申促林鄭予警務處長指示 只驅散不圍捕免衝突 (16:37)
資科辦澄清智慧燈柱沒有人臉識別功能 (16:24)
古洞北粉嶺北受影響170戶 獲配寶石湖邨單位 (16:23)
【沙中線】消息：沙中線大圍至啟德明年初通車 紅磡站需加固 (16:00)
大欖隧道巴士貨車相撞 巴士司機送院不治另14人傷 (15:45)
【逃犯條例．沙田示威】林鄭定性衝擊者「暴徒」 特首辦新聞官《金融時報》撰文：不影響檢控工作 (15:35)
七旬婦接受上門診症後亡裁死因不明 子批醫委會草率將再投訴 (14:55)
【Emily Online】民政局7分鐘短片回顧一年工作 稱「共創喜悅生活」 (14:30)
大埔挖泥車翻側壓斃男工 (14:26)
天文台錄得34.3度破今年紀錄 元朗天水圍接近38度 (14:26)
七旬婦接受上門診症後亡裁死因不明 死因裁判官：涉案醫生非誠實可靠證人 (14:20)
測量員遭石屎擊斃 遺妻子年幼兒女 (14:16)
髮型屋謀殺案疑犯提堂 押後至9月12日提訊 (14:12)
幼兒停吃大量「過敏食物」致減重20% 專科醫生：應先求醫 (14:11)
【逃犯條例】教協促林鄭回應社會訴求 撤換問責官員 (13:44)
【逃犯條例】中西區區議會特別會議 否決要求撤修例動議 (13:32)
【逃犯條例．沙田示威】應警要求封鎖出入口？新城市廣場管理公司：完全沒有 (11:28)
【逃犯條例】建制倡暫停發不反對通知書 民陣岑子杰：只會令社會更對立混亂 (10:36)
警油麻地檢645萬元毒品 拘餐廳女侍應 (10:32)
荃灣麗城花園男子墮樓亡 (10:25)
柴灣連儂牆遭縱火 8日第4宗 (10:13)
【逃犯條例】陳凱欣稱獨立調查委員會值得考慮 籲議員勿站衝突前線挑釁警 (10:08)
男友結新歡 女子爬出窗圖輕生 (09:52)
網傳每日150單程證150專才轉永久居民 入境處澄清非事實 (08:49)
觀塘線服務逐步回復正常 (08:47)
歐洲議會將辯論香港議案 促控出口免港獲侵犯權利科技 (08:02)
有驟雨狂風雷暴 最高33度 (07:45)
20歲河南青年來港墮碎膠機腳被絞碎 母傷心欲絕：我的兒子報廢了 (23:59)
兩的士涉濫收車資兩白牌車被扣 4司機被捕 (23:42)
行李暗格藏170萬可卡因闖關 入境女遊客被捕 (23:15)
【逃犯條例】八大稱警方近日未就反修例入校園調查 (23:10)
髮型屋謀殺案 疑兇周四提堂 (23:05)
港珠澳大橋應急救援演練 海底隧道西行方向周四晚10時起封閉20分鐘 (23:04)
【逃犯條例．沙田示威．多圖】數百市民晚上再聚新城市廣場 詢問處中庭再現「連儂牆」 (22:30)
【逃犯條例．銀髮族遊行．多圖．短片】滿街白髮輪椅藥油飄香 長者遊行撐青年 (21:50)
【逃犯條例．沙田示威】市民到威院探望 受傷警：無怪責任何人 (21:48)
【逃犯條例】書展有攤位自製連儂牆 有內地人憤慨政府不聞不問 (21:11)
【逃犯條例】眾志林朗彥廖偉濂書展「三中商」旁示威 籲市民買書錢勿「送中」 (20:55)
【逃犯條例】4大學學生會撥款50至103萬 支援反修例 (20:35)
民政局邀中學生周五聚會 或晤林鄭張建宗 (20:14)
【逃犯條例．沙田示威．短片】新地：地契條款表明警有權商場內執勤 (19:34)
關注警凌晨進校園 港大發聲明稱會投訴 (18:40)
【逃犯條例．銀髮族遊行】葉德嫻再撐五大訴求 坐輪椅九旬翁：徹底支持年輕人 (18:29)
【逃犯條例】民陣擬7．21維園遊行至終院 促成立獨立調查委員會「還原真相」 (18:21)
男工屯門遭石屎擊斃 (18:16)
3大學獲研資局5000萬撥款 研AI篩查認知障礙症患者 (18:14)
【逃犯條例】邵家臻親筆信：Be Water行動鼓勵在囚抗爭者 (17:57)
【逃犯條例】鄭若驊籲市民用更好方法表達愛港 不糾纏詞語理解 (17:52)
【逃犯條例】邱騰華出版雙年獎致辭 台下嘉賓舉「撤回惡法」標語抗議 (17:47)
老婦接受上門診治後死亡 死者兒子：這樣的醫生對社會是否有好處？ (17:21)
政府推優質的士 業界司法覆核稱牌價挫收入減 (17:18)
青年泳池更衣室偷拍 判80小時社會服務令 (17:04)
香港港安醫院89歲男病人膀胱存膠塊 衛生署指院方延誤通報 (17:00)
空氣質素健康指數達「嚴重」水平 環保署籲減戶外活動 (16:47)
金山郊野公園再發現骨灰盅 (16:38)
康文署青年合唱團及交響樂團於海外共奪7獎 (15:40)
港鐵車長涉偷拍裙底 被控17項有違公德罪 (15:34)
男子非禮中學男生囚12月 庭上公開向受害者道歉 (15:22)
男子荃灣公廁外遭兩刀手斬傷 疑涉外賣糾紛 (15:15)
老婦接受上門診治後死亡 專家：慢性肺病者不應打止嘔針 (15:14)
男子潛水後船上暈倒不治 (15:10)
男童逸東商場乘扶手梯遭夾腳 (15:07)
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亂過馬路審89日仍未完 被告提司法覆核獲批許可 (14:01)
觀鳥會麻雀普查：今年數量回升至30萬 (13:54)
【書展2019】連續8年排頭位 書迷不擔心有示威 湯漢籲年輕人知分寸 (13:35)
水警鯉魚門截舢舨拘5非法入境者 蛇頭跳海逃 (12:55)
【書展2019．短片】出版商印1萬張反修例爭議明信片 派黑衣書迷 (12:11)
流感疫苗學校外展計劃不設配額 拓展至幼稚園 (12:04)
智慧燈柱惹私隱疑慮 莫乃光倡公眾諮詢 黃志光稱將公開燈柱功能資料 (11:22)
西灣河佛記粉麵世家遇竊失6000元現金 (10:00)
「光復紅土」遊行申請人：警說不一定批不反對通知書 (09:55)
香港示威者當選《時代》25大互聯網具影響力人物 (09:03)
將軍澳線一度故障 服務逐步回復正常 (07:45)
天晴酷熱 最高34度 (07:40)
【逃犯條例．沙田示威．多圖】市民聚集新城市廣場投訴 至凌晨人潮漸散 (00:15)
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竊賊潛入山頂獨立屋 遭戶主發現逃去
(10:41)
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凌晨近1時，山頂道76號一間獨立屋的新加坡籍男戶主報案，稱聽到花園傳出人聲，遂到花園觀看，男戶主與賊人四目交投，懷疑他潛入大宅盜竊，賊人敗露後往山坡方向逃去，事件中男戶主未有損失。
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