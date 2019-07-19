【Emily Online】林卓廷獲「好市民獎」　胡定旭被擺上枱 (08:07)

有市民日前包圍沙田新城市廣場客戶服務中心，要求商場交代周日警民衝突中嘅角色。阿廷當晚現身，話見到有人帶鐵枝入廣場，佢職員影到相，呼籲市民唔好作出暴力行為，立即被批評「割席」，引嚟現場噓聲。阿廷之後喺facebook貼文解釋，相片係由同事所拍，自己係一心想阻止流血事件，從無公開照片，而佢同同事已將相片徹底刪除。

唔知係咪有人借呢件事玩幽默，創作出一張「好市民獎」證書，仲做到「似層層」，證書簽署者係「香港總商會主席胡定旭」同埋「警務處長盧偉聰」。

其實，只要細心一睇，就會發現呢張係改圖，有多處破綻，例如今年嘅總商會主席係夏雅朗，而胡定旭喺2010至2012年任主席，點會有胡定旭今年簽發嘅證書呢，話唔定係有人搵咗張舊證書嚟創作。

阿廷就話，對呢啲改圖一笑置之，仲話不如話佢獲頒大紫荊勳章啦！阿廷強調，當晚發言係因為好擔心再有人受傷，想大家注意安全，唔係咩嘢「割席」。佢又話自己近期多次喺示威人群中，同警方周旋調解，目的都係想避免大家衝突受傷。

逃犯條例 相關報道：

建制明集會 籲參加者勿起衝突

私人草案惹爭議 張超雄半日撤回

民陣周日遊行 警：堵路即趕

自由亞洲電台引消息：佔立會10多人獲台灣團體安置