【逃犯條例．Emily Online】連登巴打倡搞「蓮燈」　大字加長輩圖凝聚銀髮族抗爭力量 (22:29)

為方便長者，呢位巴打建議討論區字體大3倍，背景變成最受長者歡迎嘅蓮花圖樣，而且每日會有不同嘅平安句子，例如「遠離警察暴力，祝願一家平安」。

巴打仲建議「蓮燈」要有迎合長者口味嘅平台，例如「長輩圖台」、「養生台」；另有動員行動嘅「野餐台」，等長者加入抗爭行列，日後示威時，令警察更加警惕，唔會錯誤使用武力，誤打長者。佢話，其實長者過去傾向支持建制派，係源於缺乏別人關心，如果年輕人主動關心，兩代人溝通多啲，會對長期抗爭有好大幫助。

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