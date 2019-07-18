民政局周五與中學生聚會取消 (22:14)

民政事務局今晚（18日）回覆查詢表示，政府將不會在明天（19日，周五）舉辦青年人與官員的聚會。發言人表示，政府會透過不同途徑接觸不同背景人士，包括年輕人，以廣泛聆聽不同意見。
連登討論區早前有網民表示，有民政事務局人員聯絡中學生，表示民政事務局周五有聚會，屆時有機會與政務司長張建宗和特首林鄭月娥見面，又表示該人員沒有交代目的，只稱希望學生「發表自己意見」，並強調不會有記者出席。消息人士曾指出，政府當日的確有此聚會安排。惟消息傳出後，學生動源即在facebook呼籲學生切勿參與政府的閉門會面，不排除當日號召市民到場抗議。
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