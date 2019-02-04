【逃犯條例】報道：逾30衝擊立法會示威者尋求台灣庇護　陸委會：按相關法規處理 (22:13)

反對《逃犯條例》修訂風波持續，七一當晚大批示威者衝擊立法會大樓。《蘋果日報》報道，已有逾30名曾衝擊立法會的學生抵達台灣尋求庇護，自由亞洲電台亦稱有十多名香港示威者已到台灣尋求庇護。陸委會表示，台灣政府若收到相關申請個案，會在尊重人權保障與人道關懷原則下，由相關機關參酌法規，根據個案需求妥適處理。
陸委會強調，支持香港的民主自由及保障人權，是台灣各界一貫立場。香港居民前赴台灣，無論是停留或居留，都根據香港澳門關係條例及相關辦法規定而有所規範；對因政治因素致安全及自由受有緊急危害之香港居民，台灣須提供必要協助。
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