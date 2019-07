【沙中線】沙中線明年局部通車　啟德居民期待　土瓜灣商戶失望 (21:52)

相關報道:【沙中線】沙中線明年首季局部通車 紅磡站需加固毋須拆

有啟德站附近居民今日(18日)特意到啟德站查看情況。剛搬到該區一星期的張小姐表示,現時需走20分鐘到彩虹乘港鐵上班,女兒上學亦要走到附近的新蒲崗乘巴士,認為交通十分不便。另一居民潘女士對屯馬線一期明年首季才通車感不耐煩,但認為通車後交通會較方便,希望能盡早通車(open as soon as possible)。

藥房東主吳先生投資7位數字,在啟德站出口附近開設藥房,他稱熱烈期待沙中線通車,認為多一種交通選擇,能更方便附近居民。他又說,舖位位於房委會轄下屋苑,不擔心租金會因此上升。

沙中線土瓜灣站仍未能在明年通車,土瓜灣站附近食肆東主蘇先生指出,生意因建造工程大受影響。他稱4年前剛開始營業時生意穩定,每天收入約5000元;但營業數月後土瓜灣站工程便展開,店外街道工地圍封3個月,現在巴士亦不再於店外停站,人流大幅減少,生意大減一半至每天2000元。蘇先生表示,自己只開店數年,不像附近老店一樣能靠老客戶維持生意,希望政府能賠償損失的金額。

