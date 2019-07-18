【沙中線】沙中線明年局部通車　啟德居民期待　土瓜灣商戶失望 (21:52)

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有啟德站附近居民今日（18日）特意到啟德站查看情況。剛搬到該區一星期的張小姐表示，現時需走20分鐘到彩虹乘港鐵上班，女兒上學亦要走到附近的新蒲崗乘巴士，認為交通十分不便。另一居民潘女士對屯馬線一期明年首季才通車感不耐煩，但認為通車後交通會較方便，希望能盡早通車（open as soon as possible）。

藥房東主吳先生投資7位數字，在啟德站出口附近開設藥房，他稱熱烈期待沙中線通車，認為多一種交通選擇，能更方便附近居民。他又說，舖位位於房委會轄下屋苑，不擔心租金會因此上升。

沙中線土瓜灣站仍未能在明年通車，土瓜灣站附近食肆東主蘇先生指出，生意因建造工程大受影響。他稱4年前剛開始營業時生意穩定，每天收入約5000元；但營業數月後土瓜灣站工程便展開，店外街道工地圍封3個月，現在巴士亦不再於店外停站，人流大幅減少，生意大減一半至每天2000元。蘇先生表示，自己只開店數年，不像附近老店一樣能靠老客戶維持生意，希望政府能賠償損失的金額。

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