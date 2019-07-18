【逃犯條例】港大校長張翔與師生校友對話　黃程鋒：未能釋除學生疑慮 (21:35)

《逃犯條例》爭議持續，上周有香港大學學生遊行至校長張翔的府邸抗議，張翔其後答應會與所有學生公開對話。港大今日（18日）傍晚舉行校長論壇，張翔與港大學生、校友和教職員就近日社會事件展開對話。論壇期間，多名發問者質疑，張翔譴責示威者暴力而不譴責警方，質疑他有「雙重標準」，張翔回應稱，警方有權使用武力，但至於是否過分武力，仍有待調查，調查後若警方涉及暴力，亦要譴責。
論壇設問答環節，以抽籤形式抽出發問者，多名發問者問及，校長張翔會否收回7月3日譴責示威者暴力的言論，當中包括港大校友、公民黨主席梁家傑。梁家傑發問時表示，「暴力或可能某程度上是解決問題的方法」，但人們不會傾向循這個方向，問張翔作為建制體系一員，會否盡力避免人們迫不得已使用暴力解決問題。張翔回應同類問題時多次重申，不認為暴力是解決辦法，認為對話才可解決問題。
會上有發問者質疑，在現行政治體系中，能否有「建設性對話」，張翔稱自己「不是政治家（politician），而是學者」，解釋有其他地方的領導者也不是一人一票選出，重申希望以對話解決問題，不想再有流血事件發生。
3名軍裝警員昨（17日）凌晨進入香港大學校園，行經學生會大樓，逗留數分鐘。論壇期間亦有不少人關注警方入校園的問題，張翔回應時重申有協定機制，但未有回應若學生參與示威等行動後回港大，作為校長會否盡力保護學生。
港大學生會評議會大學事務委員會署理主席黃程鋒表示，樂見張翔與學生對話，但認為張翔不理解學生想法，仍未能釋除學生疑慮；另有發問者關注學術自由和言論自由等問題。
論壇期間全程以英文交流，當中有一名發問者欲以普通話提問，隨即惹來場內人士不滿，有人大喊「返大陸」和「Hong Kong is not China」等，隨後主持人介入，該發問者續以英語發言。
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