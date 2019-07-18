港府啟動伊波拉準備應變計劃　列「戒備」級別 (21:14)

伊波拉病毒病是本港法定須呈報傳染病，其準備及應變計劃分為「戒備」、「嚴重」及「緊急」3個應變級別，港府現時啟動的戒備級別，代表伊波拉病毒病在香港以外地域有人傳人迹象，但在香港未出現引起任何人類感染的即時風險，伊波拉病毒病對本港人口健康造成的即時影響低。此級別啟動後，食物及衛生局會統籌並策導政府的應變工作，由衛生署及醫管局負責評估風險性質和應變級別；若伊波拉病毒病涉及動物，漁護署及食環署亦會加入。衛生署會主動與相關持份者、世衛及海外衛生當局合作，制定供本地監測使用的病例定義。

剛果自去年8月爆發伊波拉病毒病，截至本月16日，已錄得2522宗確診或疑似個案，其中1698人死亡；至少136宗個案涉及醫護人員，其中40人死亡。當地每周錄得約80宗新增個案。世衛在剛果接壤盧旺達邊境、有約200萬人口的交通樞紐戈馬市，本月14日發現一宗伊波拉確診個案後，昨將剛果伊波拉疫情列為「國際關注緊急公共衛生事件」。

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