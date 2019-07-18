電騙案19歲「特務」落網　首5月中招個案騙款金額皆飈升 (21:43)

東九龍總區重案組第三隊總督察譚威信交代案情時指出，警方早前監察電話騙案趨勢時，發現兩宗案件不約而同有一名男子收取及處理贓款。第一宗發生於今年4月，一名約26歲女受害人接獲自稱電訊公司職員的騙徒來電，稍後被接駁至「武漢公安局」。騙徒指事主涉及內地一宗洗黑錢案件，要求事主交出銀行卡及密碼作「資產審查」，並於5月與一名男子到自己家中取走銀行卡，最後發現被騙徒在戶口中提走3萬元。

第二宗案件發生於今年5月，一名73歲老婦收到相似的來電，騙徒同樣自稱自己為電訊公司職員並把電話「接駁」到「武漢公安局」，這次指受害人與一宗騙案有關，一名男子自稱「特務」，先後兩次從老婦手上騙去合共75萬元作「保證金」。

警方經調查後採取行動，在沙田區拘捕一名涉案姓李（19歲）本地男子，涉款合共78萬元。警方同時在其身上檢獲兩部相信與案有關的手提電話及匯款單，同時檢獲26歲女受害人的銀行卡與1萬多元現金，相信為騙徒的佣金。警方正調查李男有否涉及其他騙案，以及追查主腦身分，初步相信該男在兩宗騙案中均負責與受害人見面及拿走贓款，再匯款到內地銀行戶口。被捕男子仍被扣留調查。

譚威信同時交代最新電話騙案數字，指出2019年1月至5月期間，警方共錄得207宗電騙舉報，較2018年同期的134宗多73宗。今年首5個月電騙案件中有199宗涉及金錢損失，比2018年同期多87宗，百分比上升77.7%。被騙金額方面，今年1至5月涉款4559萬元，較2018年同期增加約4.7倍。

警方指出，電話騙案主要分為三類，包括「假冒官員」、「猜猜我是誰」及「虛構綁架」。今年1至5月，「假冒官員」及「猜猜我是誰」類型騙案有上升趨勢，「虛構綁架」下跌至只有1宗。譚提醒市民，「假冒官員」騙徒會首先播放錄音冒充公私營機構職員，例如電訊公司、速遞公司以至入境處等，訛稱受害人牽涉內地刑事案件，再將電話轉駁至「內地官員」騙徒行騙。而「猜猜我是誰」的騙徒或會事先在受害人社交媒體參考，獲得其稱謂後再致電冒充受害人親友行騙。

警方重申打擊電話騙案為警務處長首要行動項目之一，但仍然時有發生，請市民時刻警惕。如市民接獲來電自稱內地執法人員，指牽涉內地嚴重罪案，要求付出金錢以加快調查或交保證金，要小心可能已經受騙。而假如市民收到電話，有「親友」聲稱要更新電話簿，但稍後再致電索取金錢，對方或有可能為騙徒。市民如接獲懷疑電騙來電，可致電警方24小時防騙易熱線18222。