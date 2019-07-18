社區主任稱新身分證可遙距讀取資料派「防竊密卡套」　入境處：誤導公眾 (20:48)

入境處指出，若要讀取新智能身分證晶片的資料，必須由持證人取出身分證，放在獲授權的光學閱讀器上，結合光學閱讀器與無線傳輸技術方可進行；晶片和閱讀器會在通訊前先確定對方的身分，方能讀取資料，通訊及資料傳送過程會雙重加密。處方又表示，晶片屬「被動型」，沒有電源，不能自行傳送任何信號；在整個通訊及資料傳送過程中，晶片和閱讀器間的距離必須少於2厘米，「因此沒有人可以在持證人沒有取出智能身分證或不察覺的情況下，隔空讀取晶片資料」。

入境處稱獨立顧問評估後，認為新智能身分證採用的保障措施，能有效防止晶片內的個人資料透過非接觸式介面被非法讀取。處方強調，新智能身分證已採用多重保安措施，以確保能全面保障身分證晶片內儲存個人資料，核實身分的程序亦「絕對安全準確」。

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