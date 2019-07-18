大館塌牆案承建商等涉施工錯誤脫罪　官指屋署調查結論不合理 (19:15)

涉案3被告依次為承建商金門建築有限公司、其授權簽署人梁賜熊及另一承建商Stonewest（HK）Ltd.，共被控「嚴重偏離建築事務監督批准的圖則所顯示的任何工程」等4罪。裁判官裁定3名被告全部罪名不成立，辯方申請訟費，案件押後8月26日讓控辯雙方就訟費陳辭。

裁判官香淑嫻指出，控方倚賴受屋宇署委託調查事故的工程師供辭，其報告指出承建商沒有使用角形鋼管，而改用方形鋼管；且在木骨架上，承建商使用兩支方形鋼管，而非一支鋼管。工程師由此總結，這兩項承建商違反原定圖則的行為，導致磚柱出現多個小孔，小孔的面積和深度亦比原定圖則較大和較深，承建商亦沒有妥善以水泥填補，終釀成磚柱和磚牆受壓過度、超出負荷而倒塌。

但香官指出，辯方專家證人、資深工程師從其分析結果，反駁指小孔不會影響建築物的結構穩定，而控方沒有就此提出挑戰，香官接受辯方專家證人為誠實證人。

至於辯方第二證人、金門建築的項目經理，他作供指出親眼目睹相關部分的小孔已妥善填補，香官認為其供辭可信，盤問下沒有動搖，故裁定控方未能在毫無合理疑點下舉證。

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