20歲河南青年來港墮碎膠機腳被絞碎　用假證當黑工與僱主同被捕 (18:20)

【23:59】河南一名20歲青年因誤信來港工作可「掙大錢」，被中介騙了兩萬元介紹費後來港，並在流浮山一個回收場貨倉內工作，詎料上周四（11日）遇上工業意外，右腳膝蓋對下被碎膠機絞碎，左腳皮肉亦被削去，只剩下骨頭，需要接受手術。其務農父母來港探望後傷心欲絕，希望有心人能施以援手：「我的兒子報廢了，才20歲，還有很多時間，怎樣過下去？」

20歲青年羅君豪來自河南新縣，六旬父母以務農為生，父親其中一隻眼失明，其姊婚後剛懷孕。羅君豪高中輟學，曾在鄉下當傳菜員，因誤信來港工作可以「掙大錢」而離鄉別井，隻身來港工作。他傾盡積蓄，在深圳繳付兩萬元介紹費給中介，6月3日來港，在流浮山一個回收場為劉姓老闆工作。羅母指出，老闆曾答應他每日工資600元，每月5日及20日出糧。但她指出，老闆只在上月20日出過4200元的人工，便再沒有出糧，其子花了2000多元付租房，「吃也不夠用」。

羅君豪上周四工作期間，意外墮進碎膠機內，右腳膝蓋對下被碎膠機絞至粉碎，左腳皮肉亦被削去，只剩下骨頭，需要接受手術。他兩日後醒來，致電母親說「媽媽我不行了」，其父母取得7天旅遊簽注後，周一從河南鄉下趕到屯門醫院了解。

羅母哭着向記者說，兒子來港工作「一個月不夠，腳就被機器壓碎了」。她引述兒子稱，事發後現場工人四散，無人敢替他報警，劉姓老闆報警後亦逃跑了，至現在也找不到他。羅母指出，和丈夫這兩日來只睡在公園，「東西太貴了，買不起」，幸得兒子鄰牀病人給她1000元、一些麵包充飢，以及給了她一張電話卡。她現時擔心無法負擔兒子的醫藥費，加上二人旅遊簽注將在周日到期，怕無法照顧兒子，希望本港有心人能施以援手。