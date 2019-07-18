【非洲豬瘟】供港活豬減半推高肉價　業界促優化檢疫措施 (18:21)

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，香港在5月兩次檢驗到有豬染上非洲豬瘟，至今相隔兩個月，對業界打擊仍在，以往正常日子，平均每日有3800至4000隻內地豬到港，今日減少至約1800隻，在求過於供下，市場拍賣價升至高位。

他又表示，活豬供應不足，除了讓市民捱貴豬，也導致運輸及肉枱開工不足，供應量只剩下一半，令肉枱需要的人手同樣減半，有肉枱需要輪休，「手停口停」，更有運輸業界指出，基於衛生條例，其貨車只能運送豬或牛，現在工作數量減少，但又不能改運輸其他東西，有運輸公司更因而結業。

許偉堅批評，問題癥結在於中港檢疫互信不足。他指出，內地檢疫只需要驗血，但香港需要驗口沫、淋巴、血和尿。他表示，建議香港可參考澳門「兩地一檢」做法，只需要在內地檢疫過後，來港後便可直接屠宰。

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