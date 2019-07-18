【沙中線】紅磡站加固工程涉螺絲帽及「蜂巢現象」　考慮交禮頓負責 (18:37)

【17:46】運輸及房屋局長陳帆下午聯同港鐵行政總裁金澤培見記者，宣布沙中線大圍至啟德段將於明年首季率先通車，稱為「屯馬線一期」；爆出多項工程問題的紅磡站毋須拆卸，但需展開加固工程。惟金澤培在傳媒追問下，避答加固工程會否繼續由沙中線原本的總承建商禮頓負責。

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陳帆表示，紅磡站兩份調查報告都指出，工程「有一部分工作在質量上有些瑕疵，需要加固」，包括早前紅磡站獨立調查委員會聆訊上提及，部分鋼鐵螺絲帽無連接或連接深度不足；以及月台層板與連續牆之間部分結構有空隙，導致出現「蜂巢現象」等問題。

他指出，紅磡站及「鄰近的個別位置」之後要進行的工程及措施，目的是要令項目符合屋宇署的相關作業守則和工程合約要求，並要在竣工後作長期監察，港鐵公司估算有關工程最快在2020年底至2021年初完成，之後要再為大圍至紅磡段全線測試及試營運後才可通車。

在場記者問及，紅磡站加固工程會繼續由沙中線原本的總承建商禮頓負責，還是重新招標。港鐵行政總裁金澤培回應稱，港鐵已加強監督工程的安排，涉及的「適當工程」（suitable measures）「無論是哪個承辦商做，我們（港鐵）都會嚴謹監督和做好這些工作」。其後有記者再追問工程會否繼續交由禮頓進行，金澤培亦只重複上述答覆。

陳帆表示，找承建商是港鐵責任，但政府團隊會緊密監察，不同階段也會作審核與檢視，確保工程質量符合要求。

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