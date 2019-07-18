香港友好協進會捐千萬予警方　藍鴻震：警察組織公開接收不涉接受利益 (17:17)

被問及部分市民認為近日警員行動太暴力，代表協會發言的民政事務局前局長、協進會會員藍鴻震指「你看到的是某一部分」。藍又說，香港警察回歸後廉潔程度「世界第一，無人敢說（香港）第二」，認為香港警察盡忠職守，香港犯案率是全世界最低地方，天天在改進，「去到某些國家，好先進的國家，晚上女孩子也不要單獨出外。香港？完全無問題」，故認為警察做得好。

對於捐款，藍鴻震認為現時大家只看負面，並一直在罵，希望捐款鼓勵警察做好工作，相信款項會被用作教育等用途。至於公務員是否不應收受利益，藍回應公務員個人不可接受利益，但捐款可由警察的組織公開接收，並於法律容許下作教育、福利基金等用途。

經常在反對《逃犯條例》修訂示威現場舉起英國旗的黃婆婆，今日亦到警總示威，稱其兩張貼在樓梯旁上的示威紙張被協進會成員撕毀。黃婆婆形容是刑事毀壞，亦稱會報警。藍回應，黃的行動「愈見到愈開心」，認為表達香港真正的自由，讓她可以放肆罵政府，稱在歐洲和美洲等地也看不到。

其他報道：【沙中線】沙中線明年首季局部通車 紅磡站需加固毋須拆

其他報道：大欖隧道巴士貨車相撞 巴士司機送院不治另14人傷

其他報道：天文台錄得34.3度破今年紀錄 元朗天水圍接近38度

其他報道：七旬婦接受上門診症後亡裁死因不明 子批醫委會草率將再投訴