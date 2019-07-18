涉盜逾30萬公款　中學前行政主任否認控罪 (16:47)

控方開案陳辭稱，時任廠商會中學行政主任的被告劉賽華（53歲），曾負責校方2016年5月畢業典禮的食物及盆栽採購，惟學校校長及副校長事後感覺價格太貴並生疑，暗中到有關供應商追查，發現被告向校方提供的發票屬虛假，又私下調高向校方報稱的食品價格。

被告在校方質問下，承認在購買盆栽時，向供應商取得空白發票並在上面擅自寫上銀碼，又承認涉案食物及盆栽，甚至是2016年替校方購入窗簾、課室枱櫈等，都是向朋友經營店舖訂購，涉款逾30萬元，但事先從未通知校方申報利益關係。

被告最終於2016年6月主動辭職，接替被告的職員為學校核數時，發現帳目有問題，查探下發現被告收取學生繳付雜費、冷氣費、多個遊學團團費後，沒有全數存入學校户口，差額約32萬元。被告於前年2月被廉署拘捕。案件明日（19日）續審。

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