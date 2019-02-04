【逃犯條例．沙田示威】林鄭定性衝擊者「暴徒」　特首辦新聞官《金融時報》撰文：不影響檢控工作 (15:35)

文章以〈香港司法機構會公正地履行職責〉（Hong Kong’s justice department will discharge its duties impartially）為題，稱《金融時報》在報道中的推論不正確。文章表示，特首與律政司過往已多次表明，執法機關調查違法行為後，會由律政司根據證據、適用法律和檢控守則，去決定起訴與否，而有關決定是由律政司獨立作出。

文章又強調，任何人任何定性，都不會影響律政司按《基本法》規定，公正地執行檢控工作。

逃犯條例 相關報道：

教協促林鄭回應社會訴求 撤換問責官員

中西區區議會特別會議 否決要求撤修例動議

重提修例惹爭議 張超雄：私人草案可隨時主動撤回

殺人案遺屬6月底函特首 冀4方法處理疑犯

應警要求封鎖出入口？新城市廣場管理公司：完全沒有

建制倡暫停發不反對通知書 民陣岑子杰：只會令社會更對立混亂

陳凱欣稱獨立調查委員會值得考慮 籲議員勿站衝突前線挑釁警

撐杖輪椅代步 遇警勸勿打年輕人 不讓黑髮獨行 千計銀髮上街

拋物資街坊：青年激進有因 不是暴徒 見證六七暴動放炸彈 「那些才是暴徒」

指採訪衝突兩遭阻 金鐘喝「記你老X」沙田噴椒 商台記者：警罵「你哋記者搞亂社會」

工聯會稱衝突影響打工仔：6月少2200內地團