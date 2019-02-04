【逃犯條例．沙田示威】林鄭定性衝擊者「暴徒」　特首辦新聞官《金融時報》撰文：不影響檢控工作 (15:35)

英國《金融時報》早前報道，指出特首林鄭月娥把沙田反修例衝突的示威者定性為「暴徒」，警方可以用更嚴重罪名起訴被捕者。特首辦助理處長（傳媒）姚繼卓周二（16）投稿《金融時報》，強調律政司獨立運作，任何人任何定性都不會影響檢控工作。
文章以〈香港司法機構會公正地履行職責〉（Hong Kong’s justice department will discharge its duties impartially）為題，稱《金融時報》在報道中的推論不正確。文章表示，特首與律政司過往已多次表明，執法機關調查違法行為後，會由律政司根據證據、適用法律和檢控守則，去決定起訴與否，而有關決定是由律政司獨立作出。
文章又強調，任何人任何定性，都不會影響律政司按《基本法》規定，公正地執行檢控工作。
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