【沙中線】沙中線明年首季局部通車　爭取2021年底前全線通車 (19:09)

至於有意見提出港鐵可考慮提供穿梭列車，以單軌雙程方式來往啟德站及土瓜灣站，劉天成指出這安排「限制非常之大」。他表示，若要在早上繁忙時間維持大圍至啟德站每3.5分鐘一班車，來回啟德及土瓜灣站的單軌雙程穿梭列車最頻密只能每10分鐘一班；加上兩個方向列車使用同一月台，乘客若上錯車，車程會變得更長；而且若列車運作不暢順要「拎離主線」，乘客有可能要等20至30分鐘甚至更久，才能等到一班車，這些情況都不理想，故港鐵認為由大圍站通車到啟德站是最合適做法，政府亦接納此安排。

【16:48】運輸及房屋局長陳帆下午就港鐵沙中線見記者，表示沙中線將局部通車，大圍至啟德段料明年第一季率先通車。

爆出多項工程問題的紅磡站毋須拆卸，但需展開加固工程；計劃在紅磡站擴建部分及鄰近位置進行一系列工程及措施，以符合相關守則及合約要求，初步估算最快2020年底至2021年初完成，其後再需要為大圍至紅磡段全線測試及試運，港鐵會盡量爭取各工序所需時間，並同步展開相關工序，爭取2021年底或之前全線通車，紅磡至金鐘段通車日會再作評估。

港鐵經多個月研究及安全等考慮，港鐵建議、政府同意先啟用大圍站直接往來3個新站，包括顯徑站、鑽石山站擴建部分及啟德站，正式稱為「屯馬線一期」，意味乘客屆時可由大圍站直接前往啟德站，港鐵未來數月會就局部通車積極作最終測試及試運，目標在2020年第一季通車局部通車，開支由港鐵支付，估算約20億港元；整個沙中線項目開支，政府會繼續與港鐵嚴肅跟進。

港鐵行政總裁金澤培補充，由於列車需要地方調頭，屯馬線可調頭的地方只有啟德，或經過何文田站後接近紅磡的位置，故局部通車時屯馬線一期只能至啟德站。

被問及政府作為港鐵大股東，是否認為由港鐵支付局部通車相關費用不合理，而是應由禮頓承擔，陳帆表示據他理解港鐵會向承辦商跟進有關費用，但最後由誰付錢需時檢視。他又強調，為改善鐵路水平和安全而投放資源，政府認為是應該而必須的。

沙中線紅磡站被揭發剪鋼筋等工程問題，港鐵早前已完成開鑿石屎檢測及結構分析等工作，並已向政府提交「全面評估策略」報告初稿。政府與港鐵原訂最遲本周一（15日）向調查委員會提交正式報告，惟運房局當晚表示，政府與港鐵已共同申請將提交報告的限期延至下周一（22日），並獲委員會同意。

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