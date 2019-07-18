七旬婦接受上門診症後亡裁死因不明　子批醫委會草率將再投訴 (14:55)

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事主賴來香（終年75歲）的兒子江海洪在庭外說，認為母親應死於不幸，而非死因不明，惟對裁判官嚴厲批評涉案醫生司徒敬豪感高興。江海洪指出，他們為母親的病花費大量金錢，惟因司徒敬豪大意疏忽的治療奪去生命，司徒敬豪事後亦未曾慰問家屬或致歉，形容他非常差劣。江海洪又表示，事件對家人的影響大，家人因事件感到難過，形容自己未能真正放下。

事主家人曾於事主過世後一個月向醫委會投訴，惟醫委會今年2月發信通知他們投訴不成立。醫委會當時指出，涉案醫生當時已為死者進行適當檢查；死者檢查期間並非處危重病狀，當時沒支氣管炎的徵狀；其猝死原因不明顯，相信涉案醫生已充分考慮病人的狀況和徵狀；以及相信該醫生曾建議將死者送院，但家屬拒絕的說法，遂裁定未有表面證據證明涉案醫生犯下「專業上的失當行為」。

協助死者家人的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，醫委會提出的上述原因反映未經深入調查，卻接納涉案醫生的說法，批評做法難為市民的健康把關，對醫委會感失望，希望醫委會可再次公正處理家屬的投訴。

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