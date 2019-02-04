【Emily Online】民政局7分鐘短片回顧一年工作　稱「共創喜悅生活」 (14:30)

短片由香港女車神李慧詩等多個香港運動員打頭陣，話香港有好多體育場地，包括符合國際標準嘅香港單車館。政府投入咗好多資源搞體育設施，除咗啟德體育園將一個提供世界級體育設施，民政局仲有「區區有暖水池」呢個目標。軟件方面，香港體育學院有一班專業嘅訓練團隊，政府投入60億為精英運動員加強支援，亦不時舉辦國際賽事。另外，政府大力推廣無障礙兒童遊樂空間，畀唔同能力嘅小朋友都有相同嘅遊樂體驗。

藝術唔一定喺藝術館先睇到，片中介紹政府致力開拓公共空間藝術，等藝術可以融入社群，藝術推廣辦事處喺全港18區，包括公園、沙灘、海濱設計藝術座椅，為公共空間注入能量、活力。短片亦帶大家入到正喺到擴建嘅香港藝術館，藝術館將會以全新面貌開放，展覽場地大咗，館內增加通透感和通達性，5樓展示廳仲有一個270度海景展示空間。

喺傳承方面，政府撥款3億推動非物質文化遺產保護工作，片中請嚟南獅、麒麟師傅講解佢哋嘅精神。

想知道香港嘅體育文化藝術生活，有幾咁豐富同多姿多彩，可以上民政事務局facebook了解。

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