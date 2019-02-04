七旬婦接受上門診症後亡裁死因不明　死因裁判官：涉案醫生非誠實可靠證人 (14:20)

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涉案的上門醫生司徒敬豪早前供稱，他當時因窗外車聲而未能聽清事主肺部是否有雜音；死因裁判官黃偉權在裁決中質疑司徒敬豪如有需要，為何不先關上窗戶再做檢查，批評其做法不合常理，所持的態度亦不應該。黃官又指出，事主的解剖報告顯示她當時患支氣管擴張和肺炎，故留心用聽診器應聽到事主肺部有雜音，質疑司徒敬豪身為行醫20年的急症科醫生，閱畢死者病歷後，憑其醫學知識理應知悉此事。

至於司徒敬豪供稱曾告知家屬事主的炎症嚴重和需要入院，黃官指出，司徒敬豪未曾在其醫療報告作相關記錄，又形容家屬當時非常着緊事主，因為事主不想入住公立醫院，花費昂貴金錢找尋私家救護車服務，質疑司徒敬豪稱家屬當時不願送事主入院的說法。黃官又指出，當日消防員和警員到場的時間，與司徒敬豪稱當日離開死者住所的時間有矛盾，裁定司徒敬豪非誠實可靠的證人。

黃官表示，今次事件涉司徒敬豪在診症和作醫療記錄方面的個人問題，本港亦設醫委會等相關監察機構，雖他自己對司徒的診斷有多處質疑，惟他屬外行人，故不能就醫療制度作建議。黃官又批評司徒的醫療報告錯漏百出，除了串錯藥名，死者的姓名和性別亦有錯，形容司徒是專業的醫生，自己對此感到難以想像。

黃官慰問死者家屬，形容案件非常令人難過，家人亦對事主非常愛護，尤其把大半生積蓄用作治療事主，顯示家人關係濃厚，希望家人能走出傷痛陰霾。

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