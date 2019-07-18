幼兒停吃大量「過敏食物」致減重20%　專科醫生：應先求醫 (14:11)

免疫及過敏病科鄔揚源醫生指出，兩三年前遇到上述個案，女孩求醫時皮黃骨瘦且無精神。他說，家長自行為子女停食致營養不良的個案常見，可出現嚴重問題如影響發育。鄔揚源又稱，不少坊間的食物過敏測試會指幼兒對大量食物敏感，但其實只有極少人會對多種食物敏感，認為接受食物過敏測試時應諮詢醫生意見，又稱若證實對大量食物過敏，應尋求營養師協助，維持子女均衡飲食，不應自行停食。

僅六成家長即時帶過敏幼兒求醫

香港過敏協會今年4月至5月委託親子王國網站向850名2歲或以下幼兒的家長做問卷調查，了解他們對幼兒食物過敏的認知。調查發現，80.8%幼兒曾出現敏感徵狀，但只有59.1%家長察覺幼兒有敏感徵狀後立即帶幼兒求醫。調查亦發現32.4%家長曾因幼兒出現敏感徵狀而避免讓幼兒飲牛奶。

鄔揚源表示，有家長誤以為幼兒戒吃常見致敏食物，如蛋、海鮮、果仁等可避免過敏，但此舉反而可能令子女更容易出現過敏。他說，一歲前幼兒免疫系統處於發育階段，接觸多種類食物有助身體辨認食物，長大後不易對食物產生過敏反應。他說，嬰兒於4至6個月開始接觸不同食物後，不應刻意避免吃任何食物。若嬰兒在這階段進食食物後出現即時過敏反應，包括腸胃炎徵狀、屙嘔等，又或出現濕疹，應求醫協助。

鄔揚源說，坊間有聲稱低敏牛奶，家長需留意是否有醫學實證。嬰兒哺母乳亦有助免疫系統成熟，加上幼兒若能多接觸陽光、適當運動、均衡飲食、多接觸他人，都能減少過敏風險。

其他報道：柴灣連儂牆遭縱火 8日第4宗

其他報道：網傳每日150單程證150專才轉永久居民 入境處澄清非事實

其他報道：歐洲議會將辯論香港議案 促控出口免港獲侵犯權利科技