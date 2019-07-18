【逃犯條例】中西區區議會特別會議　否決要求撤修例動議 (13:32)

會議開始前，主席葉永成帶領在場人士，為台灣殺人案死者及留下反修例遺願的墮樓身亡者默哀一分鐘；其後無黨派區議員陳財喜邊叫「反對暴力」口號邊離場。葉永成表示，一直堅信和平理性，早前聯署支持修例草案直上大會，是希望草案能在立法會上公平公開地討論，非「盲撐政府」。

會議舉行約半小時後，有戴口罩、穿黑衣的公眾人士用揚聲器叫「釋放被捕人士」，葉永成宣布休會兩分鐘。有市民指摘叫口號者刻意製造流會，要求他們除下口罩，民主黨區議員許智峯要求主席勒令擾亂秩序的人離場；擾攘多次後5名黑衣市民自行離場。

民主黨區議員甘乃威強烈譴責警方沒派代表列席會議，對警方近日行動有很多疑問，要由警方解答。葉永成回應說，秘書處會向相關部門表達關注。民建聯區議員張國鈞則表示，香港的治安不能不靠警隊，質疑民主派譴責警方行動時，不提及市民衝擊警隊的行為。

就一項由甘乃威提出要求撤回修例方案、成立獨立調查委員會調查警方行動等的動議，在5票支持、10票反對下遭否決。許智峯會後表示失望，批評會中建制派將討論聚焦於示威者的衝擊行為，卻對市民訴求視而不見，此舉將令示威浪潮推向高峰。

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