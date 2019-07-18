【逃犯條例】重提修例惹爭議　張超雄：私人草案可隨時主動撤回 (12:13)

工黨立法會議員張超雄提出以私人條例草案修訂《逃犯條例》中移交逃犯安排的定義，以使香港能與「大陸或澳門除外的地方」，即包括台灣，作出移交逃犯安排，引起爭議。張超雄今早（18日）在立法會外見記者時，形容有關修訂是「最簡單修訂」，移交方向是香港往台灣，強調坊間擔心逃往台灣的香港政治犯會被引渡回港情況不會發生。
至於有人憂慮提出有關草案後，會被建制派和政府「偷雞」，令草案最終變成「送中」。張超雄指出，有關草案屬私人草案，他可以在任何時間撤回，承諾如果見到建制或政府有任何惡意修正案，他可以隨時主動撤回，「就算上到大會，撤回都得」。
張超雄強調，民主派是希望盡一切努力解決台灣殺人案中的不公義問題，而他所提的草案有法律基礎，呼籲政府不要顧左右而言他。
公民黨立法會議員楊岳橋早前提出修訂《侵害人身罪條例》私人條例草案，賦予特區政府及香港司法機關域外管轄權，容許香港法院處理港人在海外謀殺或誤殺等案件（相關報道按此）。楊岳橋表示，早上收到特首辦書面回覆，對其私人草案拒絕給予許可。
現行的《逃犯條例》訂明，移交逃犯安排不適用於「中華人民共和國的任何其他部分」，包括台灣及澳門。
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