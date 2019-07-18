測量員遭石屎擊斃　遺妻子年幼兒女 (14:16)

劉姊表示，昨早10時許收到電話，稱弟弟工作期間遭硬物擲中頭部受傷，促她盡快到屯門醫院。約10分鐘後，她向弟婦查詢胞弟情況，弟婦稱救護車仍未抵達醫院，未幾，她再收到弟婦電話，「佢話細佬志浩走咗啦，妳嚟見佢最後一面啦」。電話掛線後，劉姊情緒失控，在商場內嚎哭，在旁的兒子見狀亦被嚇至大哭。

劉志浩中五畢業後加入建造業，其後於建造業訓練局及香港專業教育學院（IVE）進修，考獲中工牌照，在地盤負責平水測量工作，月入約2萬元，他於涉事屯門房協地盤工作約2至3年。

劉為家中經濟支柱，與妻子育有一對5歲及3歲的子女。劉姊透露，劉的子女均語言發展遲緩，其中女兒連上廁所也未懂表達。劉母哭訴：「孫仔咁細，都唔知點。」意外後，僱主向劉妻發放一筆應急金，但家屬指出，僱主至今仍未清楚解釋事發經過，「淨係話磚頭扑頭」。工業傷亡權益會表示，會要求僱主及房協與家屬商討恩恤金及殮葬事宜，並向家屬交代事件。

昨早9時許，37歲劉姓男測量員在翠鳴臺地盤地面工作時，一塊約40厘米乘20厘米乘10厘米的石屎從天而降，擊中其頭部，劉當場重傷昏迷，工友見狀報警，救護員接報趕至，將劉送往屯門醫院搶救，其後證實死亡。