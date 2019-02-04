【逃犯條例】建制倡暫停發不反對通知書 　民陣岑子杰：只會令社會更對立混亂 (10:36)

民陣計劃周日（21日）再發起反修訂《逃犯條例》遊行。針對近日有建制派建議暫停向各區反修例遊行發出不反對通知書，以避免後續衝突發生，民陣召集人岑子杰今晨（18日）接受港台節目訪問時，稱有關建議只會令社會更對立混亂。
岑子杰批評建制派有關建議是取締合法遊行，並以過去示威者包圍警察總部為例，強調衝擊背後其實不需要合法遊行。
他又警告如取締合法遊行，將迫使更多人參與衝擊，只會令社會更加對立和混亂，「難怪林鄭的政治判斷完全錯誤，原來身邊的保皇陣營是出此等計謀」。
被問及此次反修例遊行規模預計如何，岑子杰稱沒有估計，但相信人數會多，「因為林鄭始終沒有回應市民訴求」。
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