【逃犯條例】陳凱欣稱獨立調查委員會值得考慮　籲議員勿站衝突前線挑釁警 (10:08)

陳凱欣以本月初九龍區大遊行後在旺角一帶發生的衝突為例，指出部分民主派議員在警方前線挑釁警員，不斷要求與現場最高指揮官對話，令警方需要同時處理衝突、傳媒和議員三方。她認為，如今社會已非常撕裂，作為議員不應令局勢火上加油。

問及警方應否暫停發出不反對通知書，陳凱欣稱絕對支持和平集會，但經歷多次衝突後，警方應評估能否處理和平示威後的衝突，如認為不能則要考慮發出與否，「真的不想見到有人命（傷亡）」。她說，可暫停批出不反對通知書一至兩星期，有助紓緩社會繃緊氣氛，「大家這個禮拜可以休息一下，談一談。如果連中間討論也沒有時間，再發生第三、第四、第五場衝突，那麽便只有一個結局，就是不停流血」。

特首林鄭月娥近日與立法會議員會晤，曾任傳媒的陳凱欣表示，前日（16日）與林鄭見面時，曾建議政府應派政府新聞處人員或問責團隊往衝突前線，以協助傳媒及應付議員訴求。

就林鄭月娥「壽終正寢」一說，陳凱欣稱在她眼中，修例工作已等同撤回；至於何以政府不用「撤回」字眼，她稱要由特首自行解釋。

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