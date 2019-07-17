兩的士涉濫收車資兩白牌車被扣　4司機被捕 (23:42)

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探員其後再放蛇登上一輛私家車，同由沙田前往東鐵大學站，該55歲本地男司機索取80元車資，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」、「駕駛汽車時沒有第三者保險」及「超額載客」被捕。

此外，警方亦派員喬裝乘客，經電話預約租用一輛私家車，以1500元車資由機場經港珠澳大橋往珠海。當私家車啟程後，車上探員隨即拘捕該名55歲本地男司機，涉嫌干犯「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛汽車時沒有第三者保險」罪名。

案中4名被捕男子均已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到；至於涉案4車疑被非法改裝，涉嫌違反「道路交通（車輛結構及保養）條例」，已被扣查。

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