兩的士涉濫收車資兩白牌車被扣　4司機被捕 (23:42)

新界南總區交通部特遣隊針對非法駕駛汽車作出租用途問題，根據線報及經調查，今午（17日）3時展開行動，其間探員喬裝乘客截乘兩輛的士，均由沙田前往東鐵大學站，兩車抵目的地後，司機分別收取60及50元、高於正常收費的車資，探員見時機成熟，拘捕該兩名分別55及64歲的本地男司機，涉嫌「濫收車資」及「沒有撥動的士計程表指示器」；其中一名司機另涉「超額載客」被捕。
探員其後再放蛇登上一輛私家車，同由沙田前往東鐵大學站，該55歲本地男司機索取80元車資，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」、「駕駛汽車時沒有第三者保險」及「超額載客」被捕。
此外，警方亦派員喬裝乘客，經電話預約租用一輛私家車，以1500元車資由機場經港珠澳大橋往珠海。當私家車啟程後，車上探員隨即拘捕該名55歲本地男司機，涉嫌干犯「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛汽車時沒有第三者保險」罪名。
案中4名被捕男子均已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到；至於涉案4車疑被非法改裝，涉嫌違反「道路交通（車輛結構及保養）條例」，已被扣查。
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