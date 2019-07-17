【逃犯條例】八大稱警方近日未就反修例入校園調查 (23:10)

至於警方在未知會或未經校方同意下能否入大學搜捕或調查，嶺大稱，警方進入校園前須先知會校方；科大亦稱，警員如有需要進入大學範圍內執行公務，須通報大學保安中心，由保安陪同。城大稱，警方如需進入城大校園執行職務，要先與校方溝通，校方確保其行動符合相關指引及法規後才會同意。

亦有大學稱，倘若警方入校園，會作了解。中大稱，當有警察進入校園時，大學保安人員會向警察查詢到訪原因，了解是否有人報警、或是校園有緊急事故發生。浸大表示，在非緊急情况下，浸大若知道警方進入校園，會了解和跟進。教大稱，除非警方出示相關法律文件或有人報警，否則警方不能進入大學校園調查。

理大稱，據過往紀錄，除非有人在校園內報案，警方並沒有無故進入校園執行職務。若警方手持搜查令入校園調查，多間大學均稱會按情況提供協助。

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