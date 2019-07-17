【逃犯條例】八大稱警方近日未就反修例入校園調查 (23:10)

3名警務人員周三（17日）凌晨在港大校園行經學生會大樓，逗留了數分鐘。港大傍晚發聲明稱，大學獲警方分區指揮官的覆函，對違反協定機制表示歉意，保證同類事件不會再發生。本報記者向8間資助大學查詢過去一個月警方曾否就近日反修例活動進入大學校園調查，全部均稱沒有。
至於警方在未知會或未經校方同意下能否入大學搜捕或調查，嶺大稱，警方進入校園前須先知會校方；科大亦稱，警員如有需要進入大學範圍內執行公務，須通報大學保安中心，由保安陪同。城大稱，警方如需進入城大校園執行職務，要先與校方溝通，校方確保其行動符合相關指引及法規後才會同意。
亦有大學稱，倘若警方入校園，會作了解。中大稱，當有警察進入校園時，大學保安人員會向警察查詢到訪原因，了解是否有人報警、或是校園有緊急事故發生。浸大表示，在非緊急情况下，浸大若知道警方進入校園，會了解和跟進。教大稱，除非警方出示相關法律文件或有人報警，否則警方不能進入大學校園調查。
理大稱，據過往紀錄，除非有人在校園內報案，警方並沒有無故進入校園執行職務。若警方手持搜查令入校園調查，多間大學均稱會按情況提供協助。
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