【逃犯條例．沙田示威】市民到威院探望　受傷警：無怪責任何人 (21:48)

探望警員的市民包括教師、律師和創業家，他們準備了心意卡和鮮花，送給其中兩名分別頭部受重擊和眼部受損的警員。

市民張小姐表示，頭部受重擊的警員一度昏迷，現在情況理想，可作簡單溝通；另一警員的傷勢則較重，他的左眼眼白發黑，眼部肌肉腫脹，且耳朵被𠝹開。兩名警員都很感動，並感激探望他們的市民。

張小姐稱，兩名受傷警員沒有怪責任何讓他們受傷的人，並希望自己能盡快康復，回到崗位繼續工作。他們又表示，示威當日沒有想着要傷害示威者，而是先以口頭勸喻方式讓年輕人回家，希望香港人明白警員一直都想保護市民和香港。

逃犯條例 相關報道：

新地：地契條款表明警有權商場內執勤

滿街白髮輪椅藥油飄香 長者遊行撐青年

銀髮族遊行 葉德嫻再撐五大訴求 坐輪椅九旬翁：徹底支持年輕人

民陣擬7．21維園遊行至終院 促成立獨立調查委員會「還原真相」

邵家臻親筆信：Be Water行動鼓勵在囚抗爭者