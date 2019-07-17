【逃犯條例．沙田示威】市民到威院探望　受傷警：無怪責任何人 (21:48)

周日（14日）沙田遊行後爆發警民混戰，導致多名示威者和警員受傷。今日（17日）有十多名市民到沙田威爾斯親王醫院探望受傷警員，並送上心意卡以示支持。有警員表示，自己沒有怪責任何人，只希望市民明白警方一直有想保護市民的心。
探望警員的市民包括教師、律師和創業家，他們準備了心意卡和鮮花，送給其中兩名分別頭部受重擊和眼部受損的警員。
市民張小姐表示，頭部受重擊的警員一度昏迷，現在情況理想，可作簡單溝通；另一警員的傷勢則較重，他的左眼眼白發黑，眼部肌肉腫脹，且耳朵被𠝹開。兩名警員都很感動，並感激探望他們的市民。
張小姐稱，兩名受傷警員沒有怪責任何讓他們受傷的人，並希望自己能盡快康復，回到崗位繼續工作。他們又表示，示威當日沒有想着要傷害示威者，而是先以口頭勸喻方式讓年輕人回家，希望香港人明白警員一直都想保護市民和香港。
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