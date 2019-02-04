【逃犯條例．沙田示威．多圖】數百市民晚上再聚新城市廣場　詢問處中庭再現「連儂牆」 (22:30)

【21:31】沙田新城市廣場內周日（14日）爆發警民混戰，有網上片段顯示，兩名職員當晚帶領一批防暴警察進入商場。沙田居民連日到新城市廣場投訴，要求商場所屬的新鴻基地產交代事件，並於商場詢問處及中庭柱樑貼上告示貼表達訴求，形成「連儂牆」。今晚（17日）8時許，新城市廣場4樓詢問處再有數百名市民聚集，商場內部分商舖已關門；商場職員今早已撕走商場內所有告示貼，但市民今晚再在詢問處及中庭柱樑貼滿告示貼。

新地今午舉行記者會，就有兩名職員當晚帶領一批防暴警察進入商場解畫。新地旗下負責管理新城市廣場的啟勝管理服務有限公司董事總經理陳錦輝表示，新城市廣場有多個出入口之公共通道，必須按地契24小時開放予公眾使用，地契條款亦表明警方有權在商場內執行職務。他續稱，不希望警方的執法影響商場內的顧客，新地會就警方當晚行動，向警方表達關注。

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