【逃犯條例】書展有攤位自製連儂牆　有內地人憤慨政府不聞不問 (21:11)

張先生來自廣東省，自言從6月9日開始便已留意香港的反修例社會運動，他亦有參加光復屯門及光復上水行動。他認為，這次運動是雨傘運動的進化，「雨傘有大台，今次成功在無大台，大佬就係Telegram和連登」。他說，自己見到連儂牆也會支持，是「睇場義工」，「只要一落香港，會盡量睇場，不畀人撕紙。」

雖然自己並非香港人，但他與港人同喜同悲。「6．12我不在現場，但會很憤怒。香港人覺得很受挫，我也覺得很受挫，很灰心。」若心裏有鬱結，「很想打人的時候」，他會在telegram向社工訴苦。問及他會否擔心被內地發現？他笑說自己也偶爾會想和內地人分享香港現况。他說，會用英文就好，「因國安不懂英語」。但他說，即使盡了力，也不是每個人也想理解，「一聽只會覺得是港獨」。

有朋友曾問他，為了支持港人，你可去到幾盡？他解釋，他說：「大陸『覺醒派』或香港親民主的人，大家都有共同敵人，就是中共。因為我對國內民主無信心，很失望，香港人給予了精神寄託給我。」

出版社有種文化負責人黃先生指出，在這個社會氣氛下，今年未有為書展大事宣傳，也認為賺錢不是此時此刻最重要的。他希望為這場運動打氣，讓大家發表意見，故設立連儂牆。他又自費印製了一些情緒疏導的小冊子，讓市民免費取閱。

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