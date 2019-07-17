【逃犯條例】書展有攤位自製連儂牆　有內地人憤慨政府不聞不問 (21:11)

反修例運動持續，書展今天（17日）首日開鑼，有網民曾揚言要到三中商攤位「打書釘」及貼便利貼做「連儂牆」，有攤位則於自己攤位內自製連儂牆。有一直關注事件發展的內地人被連儂牆吸引而留下語句，表示有感香港近日運動是內地「覺醒派」的投射及精神寄託，對於政府的不聞不問態度大感憤慨。
張先生來自廣東省，自言從6月9日開始便已留意香港的反修例社會運動，他亦有參加光復屯門及光復上水行動。他認為，這次運動是雨傘運動的進化，「雨傘有大台，今次成功在無大台，大佬就係Telegram和連登」。他說，自己見到連儂牆也會支持，是「睇場義工」，「只要一落香港，會盡量睇場，不畀人撕紙。」
雖然自己並非香港人，但他與港人同喜同悲。「6．12我不在現場，但會很憤怒。香港人覺得很受挫，我也覺得很受挫，很灰心。」若心裏有鬱結，「很想打人的時候」，他會在telegram向社工訴苦。問及他會否擔心被內地發現？他笑說自己也偶爾會想和內地人分享香港現况。他說，會用英文就好，「因國安不懂英語」。但他說，即使盡了力，也不是每個人也想理解，「一聽只會覺得是港獨」。
有朋友曾問他，為了支持港人，你可去到幾盡？他解釋，他說：「大陸『覺醒派』或香港親民主的人，大家都有共同敵人，就是中共。因為我對國內民主無信心，很失望，香港人給予了精神寄託給我。」
出版社有種文化負責人黃先生指出，在這個社會氣氛下，今年未有為書展大事宣傳，也認為賺錢不是此時此刻最重要的。他希望為這場運動打氣，讓大家發表意見，故設立連儂牆。他又自費印製了一些情緒疏導的小冊子，讓市民免費取閱。
逃犯條例 相關報道：
銀髮族遊行 葉德嫻再撐五大訴求 坐輪椅九旬翁：徹底支持年輕人
民陣擬7．21維園遊行至終院 促成立獨立調查委員會「還原真相」
【反修例風暴透視】台灣殺人案 家屬西環求助 港府推修例 商界北京述憂
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 書展 連儂牆 編輯推介