【逃犯條例】眾志林朗彥廖偉濂書展「三中商」旁示威　籲市民買書錢勿「送中」 (20:55)

晚上7時許，香港眾志主席林朗彥和剛獲釋的成員廖偉濂先後行經三中商攤位，其間廖偉濂舉起「資助中聯辦呢邊排隊」的標語，並大喊「三中商」由中聯辦擁有，「若幫襯他們，即是將手上金錢，奉上給中國共產黨」，亦是給錢香港特區政府購買催淚彈和胡椒噴霧、警棍等以襲擊香港人，呼籲市民惠顧香港的良心小店。

行動持續約20分鐘結束，其間有近10名保安在旁觀察，有市民想駐足觀看，被保安要求繼續向前走，「無嘢睇就向前面行啦」。

林朗彥在行動後表示，不是想搗亂書攤，而是希望藉書展機會，提醒市民接觸到的書店有不少與中聯辦有關，希望市民買書錢不要「送中」。他又稱，接下來亦有機會趁書展，多接觸市民，會再考慮會否再做同類型行動，同時會加強宣傳。

廖偉濂周日（14日）於沙田衝突中被捕，剛剛獲釋，被問到日後參與行動會否有限制，他回應稱，不會有太大影響，過往參與行動也是堅守非暴力，法律風險相當少。

至於早前被扭手腕的另一成員朱恩浩，林朗彥稱，暫時朱恩浩的手仍有痛楚和麻痹感覺，手指未能彎曲，會安排他做詳細檢查。

逃犯條例 相關報道：

新地：地契條款表明警有權商場內執勤

滿街白髮輪椅藥油飄香 長者遊行撐青年

銀髮族遊行 葉德嫻再撐五大訴求 坐輪椅九旬翁：徹底支持年輕人

民陣擬7．21維園遊行至終院 促成立獨立調查委員會「還原真相」

邵家臻親筆信：Be Water行動鼓勵在囚抗爭者

鄭若驊：籲市民用更好方法表達愛港 不糾纏詞語理解