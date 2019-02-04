【逃犯條例】眾志林朗彥廖偉濂書展「三中商」旁示威　籲市民買書錢勿「送中」 (20:55)

反對《逃犯條例》修訂的示威行動持續，今日（17日）書展開幕，有網民日前發起在書展舉行期間，於聯合出版集團旗下三聯書店、中華書局和商務印書館（三中商）攤位「打書釘」。記者現場所見，未見大量人群聚集在上述書店，晚上香港眾志兩名成員則在攤位附近舉牌示威。
晚上7時許，香港眾志主席林朗彥和剛獲釋的成員廖偉濂先後行經三中商攤位，其間廖偉濂舉起「資助中聯辦呢邊排隊」的標語，並大喊「三中商」由中聯辦擁有，「若幫襯他們，即是將手上金錢，奉上給中國共產黨」，亦是給錢香港特區政府購買催淚彈和胡椒噴霧、警棍等以襲擊香港人，呼籲市民惠顧香港的良心小店。
行動持續約20分鐘結束，其間有近10名保安在旁觀察，有市民想駐足觀看，被保安要求繼續向前走，「無嘢睇就向前面行啦」。
林朗彥在行動後表示，不是想搗亂書攤，而是希望藉書展機會，提醒市民接觸到的書店有不少與中聯辦有關，希望市民買書錢不要「送中」。他又稱，接下來亦有機會趁書展，多接觸市民，會再考慮會否再做同類型行動，同時會加強宣傳。
廖偉濂周日（14日）於沙田衝突中被捕，剛剛獲釋，被問到日後參與行動會否有限制，他回應稱，不會有太大影響，過往參與行動也是堅守非暴力，法律風險相當少。
至於早前被扭手腕的另一成員朱恩浩，林朗彥稱，暫時朱恩浩的手仍有痛楚和麻痹感覺，手指未能彎曲，會安排他做詳細檢查。
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