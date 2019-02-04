【逃犯條例】4大學學生會撥款50至103萬　支援反修例 (20:35)

城市大學學生會今（17日）於facebook表示，共批出80萬元。學生會臨時行政委員會署理會長黃希朗稱，款項將主要用以購買口罩、頭盔等物資、法律援助、醫療費用，以及支持傳媒等。他說，學生會組成10人專責委員會，需就各範疇預留金額再商討，主要供有需要的學生、校友申請，亦不排除可供其他示威者申請，預料數日內會有公布。他表示，學生會主要靠會費作收入，撥款80萬元後仍有足夠財政儲備。

浸會大學學生會今亦於facebook表示，評議會總共批出50萬元作支援學生會外務支出之用。學生會外務副幹事長梁兆玉說，「反送中」社會運動需大量物資及醫療用品。為確保前線抗爭者可以得到足夠及相應幫助，50萬元主要用於購入物資、醫療用品及聘用司機運送物資等。法律支援方面，學生會亦已聯絡義務律師提供第一時間協助。她說，學生會每年有盈餘，故是次支出不會構成負擔。50萬元款項由學生會幹事管理，浸大學生將獲優先援助。

香港大學學生會稱，將撥出100萬元成立常設的法律諮詢及援助基金，協助參加抗爭運動被捕者，申請條件是港大學生會屬會或學生。署理會長黃程鋒稱，基金會交由一個學生會、評議會代表等8人組成的委員會管理及審批申請，目前仍在籌備中，希望本月內落實，幫助在沙田警民衝突中，涉咬斷警員手指被捕的應屆港大畢業生。

另外，科技大學學生會於上月通過撥款103萬港元作「反送中支援基金」。基金主要用以購買物資、提供醫療及法律援助予科大成員及有需要人士。

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