民政局邀中學生周五聚會　或晤林鄭張建宗 (20:14)

該網民寫下聚會的資料詳情，時間為周五的下午4時半至6時，地點是政府總部政策創新與統籌辦事處。有網民留言回覆說：「拉隊去支持。」學生動源則在facebook呼籲學生切勿參與政府的閉門會面，不排除當日號召市民到場抗議。

據了解，民政事務局一向有舉辦這類活動，當日的確有此聚會的安排，而張建宗是青年發展委員會主席，經常有出席聚會與年輕人接觸；林太過去亦曾參與此類聚會，但兩人會否出席周五聚會，則不肯定會否因應事態發展有變。

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