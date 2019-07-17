民政局邀中學生周五聚會　或晤林鄭張建宗 (20:14)

連登討論區有網民表示，日前有民政事務局人員聯絡中學生，表示民政事務局本周五（19日）有聚會，屆時有機會與政務司長張建宗和特首林鄭月娥見面，又表示該人員沒有交代目的，只稱希望學生「發表自己意見」，並強調不會有記者出席。消息指出，政府當日的確有此聚會安排，但現時未能確定林鄭月娥和張建宗會否出席。
該網民寫下聚會的資料詳情，時間為周五的下午4時半至6時，地點是政府總部政策創新與統籌辦事處。有網民留言回覆說：「拉隊去支持。」學生動源則在facebook呼籲學生切勿參與政府的閉門會面，不排除當日號召市民到場抗議。
據了解，民政事務局一向有舉辦這類活動，當日的確有此聚會的安排，而張建宗是青年發展委員會主席，經常有出席聚會與年輕人接觸；林太過去亦曾參與此類聚會，但兩人會否出席周五聚會，則不肯定會否因應事態發展有變。
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