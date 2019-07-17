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【逃犯條例．沙田示威．短片】新地：地契條款表明警有權商場內執勤 (19:34)

沙田新城市廣場周日（14日）晚上爆發警民混戰，有網上片段顯示，當晚兩名商場職員帶領一批防暴警察進入商場，外界質疑新地「引清兵」到商場私人地方圍捕市民。

新地今午（17日）舉行記者會就事件解畫。新地旗下負責管理新城市廣場的啟勝管理服務有限公司董事總經理陳錦輝表示，就當晚事件造成混亂，令市民、商場顧客和商戶失望深表歉意。他重申，當晚沒有報警，亦沒有要求警方進入商場，警方入場前亦沒通知商場，形容「整件事無人願意見到」。

他稱，新城市廣場有多個出入口之公共通道，必需按地契24小時開放予公眾使用，地契條款亦表明警方有權在商場內執行職務，當晚該批警員是由巴士總站通往商場的扶手電梯進入商場內。

對於有關網上片段顯示有職員帶領警員，新地在記者會上出示當晚4段閉路電視片段解釋。陳錦輝稱，片段顯示，當晚該批警察是在無預先通知情況下入場，當值同事立即上前詢問，其間有警員表示需要前往好運中心，同事希望警察盡快離開商場，遂按警方要求帶領他們前往好運中心的方向，陪同走前一段路後便離開。他稱，當時該批警員進入商場時，商場並無任何衝突發生。

陳錦輝續稱，不希望警方的執法影響商場內的顧客，新地會就警方當晚行動，會向警方表達關注。

對於有指新地當晚事前拆除在商場中庭原先的裝置，被質疑是事先知道警方會入場執法。新地總經理（租務）周淑雯稱，留意到當晚在百步梯原先會舉行電影放映會，當時預料完場後會有大批市民經商場離開，遂拆除有關裝置，強調新地事前不知道警方會入場；新地亦未有向警方提供平面圖。她稱，警方雖有權在商場內執行職務，但希望警方也能顧及一般市民的人身安全。

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