【逃犯條例．銀髮族遊行．多圖】滿街白髮輪椅藥油飄香　長者遊行撐青年 (19:35)

【19:25】遊行隊尾約於晚上7時20分到達政府總部。大批參加者未有即時散去，並在政總外牆壁貼上標語，亦有人呼籲參加者前往海富中心探望絕食第13天的陳伯。

【19:10】有年輕人在終點答謝遊行的長者，「多謝你哋，建立咗咁美麗嘅香港！」、「辛苦晒你哋」，不少長者主動上前握手或擁抱，互相打氣。有長者又說：「記住be water!」、「繼續努力！」，有人則提醒：「小心唔好畀人打呀！」

有中學生向本報記者表示，今日參加銀髮遊行並在終點答謝長者，「希望多謝佢哋，咁辛苦都要企出來，最近香港唔係太開心，都想鼓勵佢哋」。

【18:50】約6時20分，遊行隊伍已抵達政府總部外。人群當中，不少糾察是長者，沿途負責控制秩序，提醒長者小心。糾察杜小姐表示，今日遊行有逾30名糾察，其中逾半是長者，部分是年輕人。她說，遊行發起人與長者及糾察都有商討遊行安排，最後在終點設置裝置藝術，讓遊行人士掛起寫上訴求及心聲的黃與白絲帶，「希望讓長者有渠道搞表達意見，是和平優雅」。

銀髮族遊行中亦見年輕人面孔，有不少人自發在遊行隊伍中為長者搧涼、派水和退熱貼，並一邊大叫「加油」，為遊行者打氣。23歲大學畢業生黃小姐與朋友在遊行隊伍中派水，又拿紙皮為示威者搧涼。她表示，今日的主角不是年輕人，看見很多白髮斑斑的長者在炎熱天氣下遊行，覺得很感動，「感到年輕人不是孤單所地抗爭」。

【18:09】反修例運動由年輕人主導，有長者不願讓年輕人獨行，今午（17日）發起「銀髮族」遊行，由中環遮打花園步行至金鐘政總外，要求撤回修例、成立獨立調查委員會徹查警民衝突等訴求。逾千人現身遊行，大部分已白髮蒼蒼，有長者手持助行架或乘輪椅，有人塗白花油，也有長者是生平首度遊行，只為了與年輕人同行。

遊行起步時，兩旁長者開出一條通道，讓遊行隊伍出發，夾道高呼「加油！」，眾人在「支持青年，守護香港」的橫額領導下緩緩前行。

申請不反對通知書的楊女士起步前發表宣言指出，七一佔領立法會和早前4宗自殺事件是香港青年人對政府的崩壞，向社會發出絕望的警號，其中佔領立法會的幾小時內，年輕人用「針對性的毁壞，把象徵早已失效的立法會標誌塗污，毁壞讓議會暴力運作的儀器，撕掉早被篡改的基本法，形容他們「用符號，用有力象徵，直刺當權者的神經」 。她說，近年經歷政治檢控、DQ等事件，香港已逐漸被消失，七一行動正是年輕人對政府的回應，呼籲長者珍惜時機，趁尚未殘弱及思想清晰，「支持香港年輕一代的絕地抗爭」。

今日天氣炎熱，遊行隊伍約傍晚6時經太古廣場電梯前往金鐘廊，並繼續前往政府總部，頓時消暑，有太古廣場保安維持秩序。不少長者鼓掌並多謝保安，有人呼叫：「多謝PP（Pacific Place）！」

另外，今日原本為靜默遊行，不過大多長者沿途都自行創作並呼叫口號，包括「年青人加油」、「長者加油」、「一個都不能少」、「林鄭下台，盧偉聰下台」、「沒有暴徒，只有黑警」等。

逃犯條例 相關報道：

梁美芬何君堯成立義務律師團 支援受影響市民商戶

香港示威者當選《時代》25大互聯網具影響力人物

【反修例風暴透視】台灣殺人案 家屬西環求助 港府推修例 商界北京述憂

6商場地契准警執法 包括太古新城市

涉咬指示威者准保釋 禁足新城市 控方反對保釋 官問「案情點嚴重」