【逃犯條例．銀髮族遊行】滿街白髮輪椅藥油飄香　長者遊行撐青年 (18:50)

【18:50】約6時20分，遊行隊伍已抵達政府總部外。人群當中，不少糾察是長者，沿途負責控制秩序，提醒長者小心。糾察杜小姐表示，今日遊行有逾30名糾察，其中逾半是長者，部分是年輕人。她說，遊行發起人與長者及糾察都有商討遊行安排，最後在終點設置裝置藝術，讓遊行人士掛起寫上訴求及心聲的黃與白絲帶，「希望讓長者有渠道搞表達意見，是和平優雅」。
銀髮族遊行中亦見年輕人面孔，有不少人自發在遊行隊伍中為長者搧涼、派水和退熱貼，並一邊大叫「加油」，為遊行者打氣。23歲大學畢業生黃小姐與朋友在遊行隊伍中派水，又拿紙皮為示威者搧涼。她表示，今日的主角不是年輕人，看見很多白髮斑斑的長者在炎熱天氣下遊行，覺得很感動，「感到年輕人不是孤單所地抗爭」。
【18:09】反修例運動由年輕人主導，有長者不願讓年輕人獨行，今午（17日）發起「銀髮族」遊行，由中環遮打花園步行至金鐘政總外，要求撤回修例、成立獨立調查委員會徹查警民衝突等訴求。逾千人現身遊行，大部分已白髮蒼蒼，有長者手持助行架或乘輪椅，有人塗白花油，也有長者是生平首度遊行，只為了與年輕人同行。
遊行起步時，兩旁長者開出一條通道，讓遊行隊伍出發，夾道高呼「加油！」，眾人在「支持青年，守護香港」的橫額領導下緩緩前行。
申請不反對通知書的楊女士起步前發表宣言指出，七一佔領立法會和早前4宗自殺事件是香港青年人對政府的崩壞，向社會發出絕望的警號，其中佔領立法會的幾小時內，年輕人用「針對性的毁壞，把象徵早已失效的立法會標誌塗污，毁壞讓議會暴力運作的儀器，撕掉早被篡改的基本法，形容他們「用符號，用有力象徵，直刺當權者的神經」 。她說，近年經歷政治檢控、DQ等事件，香港已逐漸被消失，七一行動正是年輕人對政府的回應，呼籲長者珍惜時機，趁尚未殘弱及思想清晰，「支持香港年輕一代的絕地抗爭」。
今日天氣炎熱，遊行隊伍約傍晚6時經太古廣場電梯前往金鐘廊，並繼續前往政府總部，頓時消暑，有太古廣場保安維持秩序。不少長者鼓掌並多謝保安，有人呼叫：「多謝PP（Pacific Place）！」
另外，今日原本為靜默遊行，不過大多長者沿途都自行創作並呼叫口號，包括「年青人加油」、「長者加油」、「一個都不能少」、「林鄭下台，盧偉聰下台」、「沒有暴徒，只有黑警」等。
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