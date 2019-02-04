【逃犯條例．銀髮族遊行】葉德嫻再撐五大訴求　坐輪椅九旬翁：徹底支持年輕人 (18:29)

藝人葉德嫻再度現身遊行。她表示，仍然是站出來爭取民間五大訴求，認為今次銀髮族一同站出來，非常難得，「見到咁多人好感動」。被問到有何說話想對年輕人說，她說：「加油！唔好怕，你們做得好好。」她提到，感前日沙田新城市廣場事件「是一個局，但如果是一個局，都真係好蠢。」

至於為何仍然站出來，她說市民多次表達訴求，即使多達200萬人遊行，政府仍不回應訴求，「就算回應都只是問非所答，或者我們在佢（林鄭月娥）心中也是好蠢的人，那麼她就出來教我們吧！」

93歲的趙先生不良於行，在老人院義工陪同下以輪椅代步出席遊行。他表示，過去6．9反修例遊行亦有出席，但走到修頓球場已體力不支，故往後只好缺席遊行和集會；惟最近在新聞看見很多年輕人因抗爭而受傷，希望可與他們同行。對於示威者用較激進手法抗爭，趙先生說這是「官逼民反」，「無論年輕人做什麼都徹底地支持」，因為政府沒有正面回應過訴求。

另外，65歲的莊女士表示，每次反修例遊行都有出席；她1970年代從內地偷渡來港，「知道大陸無自由，不想下一代都無」。她說，對年輕人感愧疚，「如果以前我有危機感，一定會抗爭」。她憶述7．1有示威者衝擊立法會時她也在立法會示威區，「要是我年輕20年也會衝」，不過其30歲的女兒阻止她。她說，自己當晚一直哭，「對不起年輕人，不應由他們受罰」。莊女士說，日後再有示威，都一定會參與。

65歲的胡女士生平首次參加遊行，其子女已移民海外，自己今年初回港，起初有感反修例抗爭是「是後生的事」，且自己身體有毛病，較少站出來表達訴求，但直至見到前日沙田新城市事件，感到非常不滿，「根本是趕狗入窮巷」，意識到不可再沉默，因此今日站出來，「守護香港由自民主，反抗惡法，香港人不應該再沉默，這不是年輕人的責任，每一個香港人都應該要站出來，多一個人就是多一分力」。

本身是家庭主婦的胡女士表示，自己不只是觀看無線電視新聞，也會看港台及報章新聞，並在網上看看片段及別人的想法，「啲電視我由直睇到落尾」。她認為，年輕人在運動中曾有衝擊立法會等行動，「但點解佢哋明知犯法都要咁做？啲人覺得佢哋係廢青，只係趁勢發泄，但有唔少係大學生，有大好前途，大家要深思一下」。她說，體諒年輕人的行動，「如果林鄭有回應，年輕人根本唔會行到呢一步，佢哋唔係惡意破壞，只係想逼政府回應」。

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