3大學獲研資局5000萬撥款　研AI篩查認知障礙症患者 (18:14)

研究資助局（研資局）公布新一輪主題研究計劃撥款，5個研究項目總撥款額共2.24億元，當中2億元由研資局撥款資助，其餘2400萬元就由大學以配對方式提供。其中一個項目獲撥款5000萬元，由3間大學合作，研究以人工智能的平台，提取及鑑定口語，篩查及監測神經認知障礙症患者。
2019/20年度主題研究計劃共收到47份初步建議書，最終撥款予5個研究項目，總撥款額2.24億元。研資局主席華雲生指出，今年有3個新增題目，包括「人工智能」、「食物生產及食物安全」及「金融科技及監管科技」，因這些題目近年於學術界較熱門，亦對香港有重要影響。
研究以人工智能平台、及早發現市民患神經認知障礙症的項目統籌人中大教授蒙美玲指出，現時有效的檢測方法，包括面對面的神經心理學評估等有不少限制，如人力資源短缺、評估者之間的差異等。她說，神經認知障礙症患者會出現溝通障礙，如不協調發音、詞彙量減少，故計劃開發人工智能平台，以自動化、經濟有效方式，及早發現或減緩神經認知障礙症病情。項目將由中文大學、科技大學及理工大學合作進行，為期5年。
另外4個獲撥款的項目，包括研究流感控制、肝移植、污水淨化及智慧城市災害防控。
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