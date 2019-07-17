3大學獲研資局5000萬撥款　研AI篩查認知障礙症患者 (18:14)

2019/20年度主題研究計劃共收到47份初步建議書，最終撥款予5個研究項目，總撥款額2.24億元。研資局主席華雲生指出，今年有3個新增題目，包括「人工智能」、「食物生產及食物安全」及「金融科技及監管科技」，因這些題目近年於學術界較熱門，亦對香港有重要影響。

研究以人工智能平台、及早發現市民患神經認知障礙症的項目統籌人中大教授蒙美玲指出，現時有效的檢測方法，包括面對面的神經心理學評估等有不少限制，如人力資源短缺、評估者之間的差異等。她說，神經認知障礙症患者會出現溝通障礙，如不協調發音、詞彙量減少，故計劃開發人工智能平台，以自動化、經濟有效方式，及早發現或減緩神經認知障礙症病情。項目將由中文大學、科技大學及理工大學合作進行，為期5年。

另外4個獲撥款的項目，包括研究流感控制、肝移植、污水淨化及智慧城市災害防控。

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