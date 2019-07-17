老婦接受上門診治後死亡　死者兒子：這樣的醫生對社會是否有好處？ (17:21)

75歲的長期病患老婦3年前因肚痛和便秘，選用私營醫務中心的上門醫生服務，醫生診斷及施止嘔針後離開不久，家人發現老婦停止呼吸，送院後因支氣管肺炎不治。死者兒子今（17日）在死因庭作結案陳辭，批評涉案上門醫生的水平惡劣，「社會有咁嘅醫生出嚟行醫，對社會係咪有好處？以後會唔會有更多受害者？」裁判官將案件押後至明（18日）早作裁決。
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死者賴來香（終年75歲）的兒子江海洪表示，他起初以為母親死於自然，但經審訊後持相反態度。他批評，當日上門為母親治療的醫生司徒敬豪寫錯醫療報告，事後作出數次修改，更因報告對自己不利，而在庭上作口頭修改，形容司徒不誠實和不可靠，質疑他有否接受專業訓練。
至於涉案的止嘔針，江質疑母親當時是否有需要進行注射，醫生事後亦沒在醫療報告中作交代。他又引述專家證人指，注射該針藥後應注意病人的反應，其胞妹當日亦告知司徒敬豪，母親當時「瞓咗」，質疑司徒應再次觀察母親的情況。
江形容他們一家並不富裕，但因母親不想在將軍澳醫院接受治療，故家人花掉大半生積蓄，將母親送進最好的醫院，當日並非希望司徒敬豪治療母親，而是想將母親送院，對事件的結果感到憤慨，認為母親並非死於自然，而是死於不幸，希望法庭可作出正確裁決。