政府推優質的士　業界司法覆核稱牌價挫收入減 (17:18)

5名申請人包括車主兼的士司機李好、的士司機余樂泓、忠誠的士管理有限公司、的士車行車主協會有限公司、香港的士小巴總會有限公司。

申請書指出，政府自1994年停止增發巿區的士牌，但於2015年政府建議推出優質的士的計劃，在現有1.8萬多輛的士數目上，引入600輛優質的士，並發出專營權經營。今年4月16日特首會同行政會議在會議上建議推出《專營的士服務條例草案》，並將草案於5月交給立法會首讀及二讀。

申請一方稱，截至去年12月全港有逾1.8萬個的士牌照，涉及合共8400名牌照持有人。據《基本法》第5及105條，政府須保障私有財產權，以及作出補償的權利，但近年巿區及新界的士牌價已不斷下降，若政府通過以專營方法經營優質的士計劃，會對牌價進一步下挫，尤其申請人的收入。

申請一方又指出，政府提出的優質的士計劃諮詢不公及不合適，所謂的諮詢業界只是通知業界會推出該計劃，沒有替代方案，更拒絕業界建議由現有的士經營優質的士，而且推出計劃亦無提交任何諮詢文件，認為特首會同行政會議的決定是不公，要求撤銷其決定。

其他新聞：港鐵車長涉偷拍裙底 被控17項有違公德罪

其他新聞：男子非禮中學男生囚12月 庭上公開向受害者道歉